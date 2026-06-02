Форс-мажор нужно доказать: могут ли банки закрыть кредит без уплаты долга

Из-за этого многие люди потеряли стабильный доход и не имеют возможности платить кредит. Сейчас денежные споры часто рассматриваются в суде. Это одно из популярных гражданских и хозяйственных дел.

Можно ли не платить кредит, если возникли финансовые трудности?

Сейчас снова актуальными стали вопросы форс-мажора, законодательных гарантий и возможности не платить кредит, если нет финансовой возможности. Однако Гражданский кодекс Украины регулирует кредитные обязательства, которые должны выполняться надлежащим образом. Отказ от них в законе не предусмотрен. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Так потеря работы или плохое денежное положение не освобождают должника от уплаты кредита. Долг все равно существует, даже если человек его не платит. То есть нельзя отказаться от кредитных обязательств.

Однако должники нередко обращаются в суд, чтобы каким-то образом уменьшить размер или вовсе закрыть кредит. Одним из самых частых аргументов является форс-мажор.

В Гражданском кодексе есть соответствующая норма – Статья 617. Согласно ей, человек может не платить за кредит, если он докажет наличие непреодолимой силы. Верховный Суд в таких делах определяет, что при условии форс-мажора возможно избежать ответственности за неуплату кредита, но не полностью закрыть его.

Практика показывает, что форс-мажор и как следствие – отсутствие у должника необходимых средств – не может определяться как обстоятельство непреодолимой силы. Более того, даже факт введения военного положения и наличие общего письма, определяющего войну как форс-мажор не говорит о том, что украинцы могут автоматически не выполнять любые договоры.

То есть стороне, которая заявляет о невозможности уплаты кредита из-за форс-мажора нужно указать, как он влияет на выполнение ею установленных обязательств.

Поэтому большинство закрытых дел по неуплате кредита говорят о том, что потеря работы, уменьшение доходов или другие финансовые проблемы не освобождают от обязанности вернуть кредит даже во время войны.

Как государство помогает заемщикам?

Но в таком случае на помощь человеку приходят социальные гарантии от государства. Закон говорит, что во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены заемщик не несет ответственности за просрочку кредита. Поэтому при таких условиях банки и микрофинансовые учреждения не могут взимать штрафы, пеню и другие санкции. Если штрафные платежи были ранее, то с 24 февраля 2022 они должны быть списаны.

Важно! Форс-мажор становится важным аргументом, если активы человека или предприятие было уничтожено из-за боевых действий или остались на временно оккупированной территории. Но ссылка на экономический кризис или другие глобальные финансовые проблемы не может позволять человеку безосновательно списывать долги.

Но обращаться в суд украинцы могут. Чтобы обосновать тот факт, что война повлияла на платежеспособность можно подавать приказы об увольнении, документы о потере работы или доходов, подтверждение эвакуации, акты о повреждении или уничтожении имущества, а также доказательства потери доступа к активам.

Что следует знать о необходимости уплаты кредита?

Если заемщик понимает, что в ближайшее время не сможет вносить платежи, банки советуют не ждать просрочки, а сразу обращаться к кредитору. При наличии подтвержденных причин финансовых трудностей банк может предложить реструктуризацию долга, кредитные каникулы, пролонгацию договора или даже рефинансирование кредита. В случае длительной неуплаты кредита возможны применения санкций.

Если в рамках исполнительного производства на счета наложен арест, то должник имеет право обратиться к исполнителю с заявлением об определении счета для расходных операций. После согласования банком человек может ежемесячно пользоваться суммой в пределах установленного законом лимита.

Эксперты отмечают, что долговая проблема часто возникает не только из-за низких доходов, но и из-за отсутствия финансового планирования и использования кредитов для импульсивных покупок. Для защиты от таких действий банки устанавливают ограничения на штрафы и пеню. Хотя проценты по кредиту при этом продолжают действовать в соответствии с условиями договора.