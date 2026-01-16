Как не накапливать долги по кредиту?
Большинство украинцев попадает в долговую ловушку не из-за полного отсутствия доходов, а из-за недостаточного правового и финансового планирования, что проявляется в жизни от зарплаты до зарплаты и в импульсивных расходах за счет кредитных средств, пишет 24 Канал.
Интересно Что делать, если банк подал в суд за долги
Часто заемщики не имеют накопленных резервов, поэтому временное удовольствие от покупки телефона или отпуска в кредит приводит к длительному долговому бремени, который трудно уменьшить без осознанной стратегии планирования.
Юридически важно, что законодательство Украины о потребительском кредитовании предусматривает обязанность кредитодателя полностью информировать заемщика об условиях кредита и оценивать его кредитоспособность перед заключением договора.
Это установлено в Законе Украины "О потребительском кредитовании" № 1734-VIII, который регулирует порядок предоставления потребительских займов, требования к информации, предоставляемой потребителю, и запрет одностороннего изменения условий договора кредитором.
Действуют ли ограничения на пеню и штраф по кредиту?
Кроме того, в Украине действуют четкие ограничения по размеру штрафов и пени за просрочку, которые имеют целью обезопасить заемщиков от непропорционального финансового бремени: общая сумма штрафов и пени не может превышать 50% тела кредита.
В то же время часть законодательства по микрокредитам устанавливает ограничения на ежедневную процентную ставку для таких займов до 1% в день в соответствии с изменениями, внесенных Законом № 3498-IX.
Справочно: Юридические ограничения по максимальной суммарной стоимости займа (все проценты и дополнительные платежи не могут превышать двукратного размера тела кредита) также направлены на защиту прав потребителей и уменьшение вероятности чрезмерной долговой нагрузки.
Поэтому, юридическая защита прав заемщиков и прозрачность условий кредитования – это не только формальное требование, а реальный механизм снижения риска попадания в долговую спираль
Что будет, если не платить за кредит?
Во время войны форс-мажор признается законным основанием для временного облегчения кредитных обязательств. Заемщик может быть освобожден от уплаты штрафов за просрочку при условии наличия соответствующего сертификата, выданного Торгово-промышленной палатой, подтверждающего влияние непреодолимых обстоятельств на его финансовую способность.
На период военного положения банки не имеют права начислять новые штрафы и пеню, что позволяет клиентам избежать дополнительного финансового давления. В то же время законное начисление процентов по кредитам сохраняется, поскольку это является частью условий договора и определено действующим законодательством.
Вместе с тем, финансовые учреждения часто готовы к индивидуальным договоренностям с клиентами, которые позволяют частично или полностью списать начисленные проценты или реструктуризировать долг. Такой подход помогает избежать накопления задолженности и поддерживает финансовую стабильность заемщика даже в сложных условиях.