Як не накопичувати борги по кредиту?

Більшість українців потрапляє у боргову пастку не через повну відсутність доходів, а через недостатнє правове й фінансове планування, що проявляється у житті від зарплати до зарплати та в імпульсивних витратах за рахунок кредитних коштів, пише 24 Канал.

Цікаво Що робити, якщо банк подав до суду за борги

Часто позичальники не мають накопичених резервів, тому тимчасове задоволення від покупки телефону чи відпустки в кредит призводить до тривалого боргового тягаря, який важко зменшити без усвідомленої стратегії планування.

Юридично важливо, що законодавство України про споживче кредитування передбачає обов’язок кредитодавця повністю інформувати позичальника про умови кредиту та оцінювати його кредитоспроможність перед укладенням договору.

Це встановлено у Законі України "Про споживче кредитування" № 1734‑VIII, який регулює порядок надання споживчих позик, вимоги до інформації, що надається споживачеві, та заборону односторонньої зміни умов договору кредитором.

Чи діють обмеження на пеню та штраф по кредиту?

Крім того, в Україні діють чіткі обмеження щодо розміру штрафів та пені за прострочку, які мають на меті убезпечити позичальників від непропорційного фінансового тягаря: загальна сума штрафів і пені не може перевищувати 50% тіла кредиту.

Водночас частина законодавства щодо мікрокредитів встановлює обмеження на щоденну процентну ставку для таких позик до 1% на день відповідно до змін, внесених Законом № 3498‑IX.

Довідково: Юридичні обмеження щодо максимальної сумарної вартості позики (всі відсотки та додаткові платежі не можуть перевищувати дворазового розміру тіла кредиту) також спрямовані на захист прав споживачів і зменшення ймовірності надмірного боргового навантаження.

Відтак, юридичний захист прав позичальників і прозорість умов кредитування – це не лише формальна вимога, а реальний механізм зниження ризику потрапляння у боргову спіраль

Що буде, якщо не платити за кредит?