Земельный налог можно не платить: кого отнесли к льготным категориям

В Украине право собственности или постоянного пользования землей обычно означает обязанность платить земельный налог. В то же время налоговое законодательство делает исключение для отдельных социально уязвимых групп.

Кто имеет право на освобождение от земельного налога?

Налоговый кодекс Украины предусматривает освобождение от уплаты земельного налога для отдельных категорий физических лиц. Такое право предоставляется социально уязвимым группам населения и действует на постоянной основе.

В частности, земельный налог не платят пенсионеры по возрасту. Льгота также распространяется на лиц с инвалидностью I и II групп, ветеранов войны, в том числе участников боевых действий и других лиц, на которых распространяется действие специального законодательства о статусе ветеранов.

К тому же, в 2026 году продолжает действовать освобождение от платы за землю для участков, расположенных на территориях активных боевых действий или временной оккупации в соответствии с официальным перечнем.

Аналогичная льгота применяется и к заминированным земельным участкам, которые фактически не могут использоваться.

Обратите внимание! Отдельно законом определено право на освобождение для родителей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также для граждан, признанных пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, на период применения единого налога четвертой группы не платят земельный налог владельцы земельных долей, если такие участки переданы в аренду плательщику этого налога.

Какие есть ограничения по площади земельных участков?

Важно учитывать, что освобождение от земельного налога не распространяется на всю землю, которая находится в собственности лица, рассказали в "Судебно-юридической газете". Льгота применяется только к одному земельному участку каждого вида использования и только в пределах установленных законом норм площади.

Для ведения личного крестьянского хозяйства льгота действует: в пределах до 2 гектаров.

Для строительства и обслуживания жилого дома предельная площадь зависит от типа населенного пункта и составляет до 0,25 гектара в селах, до 0,15 гектара в поселках и до 0,10 гектара в городах.

Для садоводства максимальная площадь составляет 0,12 гектара, для дачного строительства 0,10 гектара, а для строительства индивидуального гаража 0,01 гектара.

Если площадь земельного участка превышает установленные нормы, налог уплачивается только за ту часть, которая выходит за пределы льготной площади.

