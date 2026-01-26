Кому будут платить новую пенсию и сколько денег ждать?

О том, сколько денег будут получать пенсионеры после реформы, в интервью "РБК-Украина" рассказал министр соцполитики.

Так, Денис Улютин, министр соцполитики, рассказал, что сейчас есть потребность в совершенствовании и упрощении пенсионной системы. Поэтому Украина готовится запустить солидарные пенсии. Планируется, что по этой модели, люди не будут получать выплаты размером менее 6 тысяч гривен.

Если человек получает 6 тысяч гривен – это другое качество жизни и меньшая потребность в субсидиях,

– говорит Улютин.

Министр объясняет, что при уровне выплат 4 тысячи гривен, человек автоматически нуждается в других соцвыплатах. Например, оформляет субсидии. Однако в конечном расчете это или столько же ресурса (или даже больше), сколько бы государство должно было платить одной пенсией.

Солидарную пенсию будут платить тем, кто долго работал на государственных работах без большой зарплаты. На сейчас это треть всех пенсионеров. В частности министр отметил, что нынешняя индексация может быть немного дешевле, чем предусматривает реформа. Тогда это гарантирует, что выплату увеличат в последующие годы.

Выросли ли другие выплаты в 2026 году?

С января 2026 года в Украине увеличился размер выплат за сверхнормативный стаж. Это связано с повышением прожиточного минимума, о чем пишут на ресурсе "На пенсии".

Так, соответствии с пенсионным законодательством, размер доплаты не превышает 1% от минимальной пенсии по возрасту. Размер последней устанавливают с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен. Итак, за каждый дополнительный год стажа можно получить 25,95 гривны.

Важно! В 2025 году за каждый "лишний" стаж платили 23,61 гривны.

Что еще известно о пенсионной реформе и пенсии в 2026 году?

Правительство готовит изменения, чтобы уменьшить дисбаланс между людьми с одинаковым стажем и доходами. Ведь иногда они получают разные пенсии несмотря на равнозначность показателей. По плану министерства, пенсия будет состоять из трех частей. Это солидарная пенсия, профессиональная, или специальная, и добровольная, или накопительная.

В частности, в 2026 году обновили требования к страховому стажу. Отныне на назначение пенсии по возрасту нужно иметь 33 года стажа. Хотя в 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимый стаж составлял 32 года.

Также в 2026 году увеличился размер минимальной зарплаты. Теперь за месяц можно получить на 647 гривен больше. Это напрямую повлияет на перерасчет других выплат, учитывая пенсии.