Кому платитимуть нову пенсію і скільки грошей чекати?

Про те, скільки грошей отримуватимуть пенсіонери після реформи, в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр соцполітики.

Так, Денис Улютін, міністр соцполітики, розповів, що нині є потреба в удосконаленні та спрощенні пенсійної системи. Тому Україна готується запустити солідарні пенсії. Планується, що за цією моделлю, люди не отримуватимуть виплати розміром менше 6 тисяч гривень.

Якщо людина отримує 6 тисяч гривень – це інша якість життя і менша потреба в субсидіях,

– каже Улютін.

Міністр пояснює, що при рівні виплат 4 тисячі гривень, людина автоматично має потребу в інших соцвиплатах. Наприклад, оформлює субсидії. Проте у кінцевому розрахунку це або стільки ж ресурсу (або навіть більше), скільки б держава мала платити однією пенсією.

Солідарну пенсію платитимуть тим, хто довго працював на державних роботах без великої зарплати. На зараз це третина всіх пенсіонерів. Зокрема міністр зазначив, що цьогорічна індексація може бути трохи дешевшою, ніж передбачає реформа. Тоді це гарантує, що виплату збільшать у наступних роках.

Чи зросли інші виплати в 2026 році?

З січня 2026 року в Україні збільшився розмір виплат за понаднормовий стаж. Це пов'язано із підвищенням прожиткового мінімуму, про що пишуть на ресурсі "На пенсії".

Так, відповідно до пенсійного законодавства, розмір доплати не перевищує 1% від мінімальної пенсії за віком. Розмір останньої встановлюють із урахуванням прожиткового мінімум для осіб, що втратили працездатність.

З 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень. Отже, за кожний додатковий рік стажу можна отримати 25,95 гривні.

Важливо! У 2025 році за кожний "зайвий" стажу платили 23,61 гривні.

Що ще відомо про пенсійну реформу та пенсії у 2026 році?

Уряд готує зміни, щоб зменшити дисбаланс між людьми з однаковим стажем та доходами. Адже інколи вони отримують різні пенсії попри рівнозначність показників. За планом міністерства, пенсія складатиметься з трьох частин. Це солідарна пенсія, професійна, або спеціальна, та добровільна, або накопичувальна.

Зокрема у 2026 році оновили вимоги до страхового стажу. Відтепер на призначення пенсії за віком потрібно мати 33 роки стажу. Хоча у 2025 році, щоб вийти на пенсію в 60, необхідний стаж становив 32 роки.

Також у 2026 році збільшився розмір мінімальної зарплати. Тепер за місяць можна отримати на 647 гривень більше. Це напряму вплине на перерахунок інших виплат, враховуючи пенсії.