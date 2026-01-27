Кто имеет право на освобождение от земельного налога?

Налоговый кодекс Украины предусматривает освобождение от уплаты земельного налога для отдельных категорий физических лиц. Такое право предоставляется социально уязвимым группам населения и действует на постоянной основе.

В частности, земельный налог не платят пенсионеры по возрасту. Льгота также распространяется на лиц с инвалидностью I и II групп, ветеранов войны, в том числе участников боевых действий и других лиц, на которых распространяется действие специального законодательства о статусе ветеранов.

К тому же, в 2026 году продолжает действовать освобождение от платы за землю для участков, расположенных на территориях активных боевых действий или временной оккупации в соответствии с официальным перечнем.

Аналогичная льгота применяется и к заминированным земельным участкам, которые фактически не могут использоваться.

Обратите внимание! Отдельно законом определено право на освобождение для родителей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также для граждан, признанных пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, на период применения единого налога четвертой группы не платят земельный налог владельцы земельных долей, если такие участки переданы в аренду плательщику этого налога.

Какие есть ограничения по площади земельных участков?

Важно учитывать, что освобождение от земельного налога не распространяется на всю землю, которая находится в собственности лица, рассказали в "Судебно-юридической газете". Льгота применяется только к одному земельному участку каждого вида использования и только в пределах установленных законом норм площади.

Для ведения личного крестьянского хозяйства льгота действует: в пределах до 2 гектаров.

Для строительства и обслуживания жилого дома предельная площадь зависит от типа населенного пункта и составляет до 0,25 гектара в селах, до 0,15 гектара в поселках и до 0,10 гектара в городах.

Для садоводства максимальная площадь составляет 0,12 гектара, для дачного строительства 0,10 гектара, а для строительства индивидуального гаража 0,01 гектара.

Если площадь земельного участка превышает установленные нормы, налог уплачивается только за ту часть, которая выходит за пределы льготной площади.

