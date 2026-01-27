Хто має право на звільнення від земельного податку?

Податковий кодекс України передбачає звільнення від сплати земельного податку для окремих категорій фізичних осіб. Таке право надається соціально вразливим групам населення і діє на постійній основі.

Цікаво Спадщина підлягає оподаткуванню: скільки прийдеться заплатити у 2026 році

Зокрема, земельний податок не сплачують пенсіонери за віком. Пільга також поширюється на осіб з інвалідністю I та II груп, ветеранів війни, у тому числі учасників бойових дій та інших осіб, на яких поширюється дія спеціального законодавства про статус ветеранів.

До того ж, у 2026 році продовжує діяти звільнення від плати за землю для ділянок, розташованих на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації відповідно до офіційного переліку.

Аналогічна пільга застосовується та до замінованих земельних ділянок, які фактично не можуть використовуватися.

Зверніть увагу! Окремо законом визначено право на звільнення для батьків, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, а також для громадян, визнаних постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, на період застосування єдиного податку четвертої групи не сплачують земельний податок власники земельних часток, якщо такі ділянки передані в оренду платнику цього податку.

Які є обмеження щодо площі земельних ділянок?

Важливо враховувати, що звільнення від земельного податку не поширюється на всю землю, яка перебуває у власності особи, розповіли у "Судово-юридичній газеті". Пільга застосовується лише до однієї земельної ділянки кожного виду використання і тільки в межах установлених законом норм площі.

Для ведення особистого селянського господарства пільга діє: в межах до 2 гектарів.

Для будівництва та обслуговування житлового будинку гранична площа залежить від типу населеного пункту та становить до 0,25 гектара у селах, до 0,15 гектара у селищах та до 0,10 гектара у містах.

Для садівництва максимальна площа становить 0,12 гектара, для дачного будівництва 0,10 гектара, а для будівництва індивідуального гаража 0,01 гектара.

Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми, податок сплачується лише за ту частину, яка виходить за межі пільгової площі.

Що ще варто знати про податки в Україні?