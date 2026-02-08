Пересечение границы без очереди: кто имеет приоритетное право

Пересечение государственной границы при выезде из Украины нередко связано с очередями и длительным ожиданием. В то же время закон предусматривает исключения: для отдельных категорий граждан действует право первоочередного пропуска.

Кто имеет право на первоочередной пропуск на границе?

В 2026 году положения статьи 23 закона Украины "О пограничном контроле" устанавливают специальные правила прохождения контроля для определенных категорий лиц.

В частности, главы иностранных государств и члены официальных делегаций, которые прибывают в Украину вместе с ними, могут быть освобождены от стандартных процедур контроля в пунктах пропуска, при условии предварительного официального информирования по дипломатическим каналам.

Кроме этого, приоритетное прохождение границы могут получить:

владельцы дипломатических, служебных или официальных паспортов, которые признает Украина;

сотрудники международных организаций;

люди с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов);

лица с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

сопровождающие лица (не более двух), а при необходимости близкие родственники первой линии родства;

родители с детьми в возрасте до одного года, но в случае пересечения границы пешком.

Закон также допускает возможность предоставления приоритета во время автомобильного пересечения границы, если лицо следует пешком или на легковом авто без посторонних пассажиров, кроме тех, кто подпадает под определенные законом категории.

Обратите внимание! Относительно беременных женщин, то отдельной законодательной льготы для них не предусмотрено.

В то же время начальник пограничного наряда имеет дискреционное право принять решение о первоочередном пропуске в исключительных случаях, но с обязательным документальным оформлением такого решения.

Какие правила важно учитывать при пересечении границы?

Отдельное внимание следует уделять правилам перемещения валюты. Требования по перевозке наличности через границу определены Таможенным кодексом Украины и нормативными актами Национального банка Украины.

Если сумма наличных превышает эквивалент 10 000 евро, ее обязательно нужно декларировать.

Нарушение этого требования может привести к штрафам или другим санкциям.

Также пограничники могут проверять подлинность банкнот.

Дополнительно украинцам стоит учитывать будущие изменения правил въезда в Европейский Союз. После запуска системы предварительной авторизации ETIAS пересечение границы может стать платным.

Ожидается, что новые правила заработают в конце 2026 года, а размер сбора может превысить первоначально заявленную сумму.

Что еще следует знать о пересечении границы в Украине?