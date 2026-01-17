Как стать участником боевых действий и получить льготы
- Статус участника боевых действий в Украине можно получить путем подачи заявления, подтверждения участия в боевых действиях и двух фото в комиссию военного управления.
- Решение о предоставлении статуса принимается в течение одного месяца, а военные, которые попали в плен, также могут получить этот статус, за исключением добровольной сдачи или дезертирства.
Статус участника боевых действий в Украине не предоставляется автоматически всем военным. Ведь он предоставляет ряд специальных льгот и социальных гарантий, поэтому важно знать, кто имеет право его оформить.
Как можно получить статус УБД в Украине?
По словам Сергея Мельника, заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции, получить статус УБД можно двумя путями, пишет 24 Канал.
Получить статус УБД можно двумя путями. Первый – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. Второй – путем подачи документов лично в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые занимаются рассмотрением таких материалов.
Чтобы оформить статус самостоятельно, нужно подать:
- заявление;
- подтверждение участия в боевых действиях;
- и два фото 3×4 на матовой бумаге.
К тому же заявление следует отправить по почте в комиссию военного управления по подчинению вашей части.
Обратите внимание! Если оригиналов документов сейчас нет, комиссия может получить их сама.
В то же время получение статуса участника боевых действий открывает не только важное юридическое признание, но и доступ к конкретным выплатам, льгот и социальных гарантий, закрепленных украинским законодательством.
В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" № 3551-XII, участники боевых действий относятся к категории ветеранов войны, которым государство обеспечивает ряд социальных прав и поддержки.
Как быстро дают статус УБД?
Что касается сроков получения статуса УБД, то данные, внесены в Единый реестр ветеранов войны, обрабатываются автоматически и в реальном времени. А решение комиссии принимают в течение одного месяца с момента подачи заявления.
Дополнительно Министерство по делам ветеранов уточняет, что военные, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также могут получить УБД. Однако кроме тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. В таких случаях документы подают командиры частей.
Справочно: В предоставлении статуса может быть отказано в следующих случаях: недостоверной информации, отсутствия правовых оснований, нехватки документов или если лицо признано виновным в тяжком или особо тяжком умышленном преступлении, совершенном во время боевых действий.
Какие льготы предусмотрены для УБД?
Законодательство Украины гарантирует участникам боевых действий ряд льготот скидок на коммунальные услуги до бесплатных лекарств и медицинского обследования. Однако на практике реализация этих гарантий часто осложняется бюрократическими процедурами и ограниченным финансированием.
Государство работает над расширением социальной поддержки ветеранов, предусматривая программы в сфере жилищного обеспечения, образования, аграрного сектора и развития бизнеса. Ветераны смогут рассчитывать на льготные кредиты и гранты для собственных инициатив.
В то же время масштаб и эффективность этих программ зависят от бюджетных возможностей страны, что накладывает определенные ограничения на скорость и полноту их реализации.