Как стать участником боевых действий и получить льготы

Статус участника боевых действий в Украине не предоставляется автоматически всем военным. Ведь он предоставляет ряд специальных льгот и социальных гарантий, поэтому важно знать, кто имеет право его оформить.

Как можно получить статус УБД в Украине?

По словам Сергея Мельника, заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции, получить статус УБД можно двумя путями, пишет 24 Канал.

Сергей Мельник Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Получить статус УБД можно двумя путями. Первый – автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные лица воинских частей обязаны внести соответствующие сведения в течение пяти дней с момента начала выполнения боевого задания. Второй – путем подачи документов лично в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые занимаются рассмотрением таких материалов.

Чтобы оформить статус самостоятельно, нужно подать:

заявление;

подтверждение участия в боевых действиях;

и два фото 3×4 на матовой бумаге.

К тому же заявление следует отправить по почте в комиссию военного управления по подчинению вашей части.

Обратите внимание! Если оригиналов документов сейчас нет, комиссия может получить их сама.

В то же время получение статуса участника боевых действий открывает не только важное юридическое признание, но и доступ к конкретным выплатам, льгот и социальных гарантий, закрепленных украинским законодательством.

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" № 3551-XII, участники боевых действий относятся к категории ветеранов войны, которым государство обеспечивает ряд социальных прав и поддержки.

Как быстро дают статус УБД?

Что касается сроков получения статуса УБД, то данные, внесены в Единый реестр ветеранов войны, обрабатываются автоматически и в реальном времени. А решение комиссии принимают в течение одного месяца с момента подачи заявления.

Дополнительно Министерство по делам ветеранов уточняет, что военные, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также могут получить УБД. Однако кроме тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. В таких случаях документы подают командиры частей.

Справочно: В предоставлении статуса может быть отказано в следующих случаях: недостоверной информации, отсутствия правовых оснований, нехватки документов или если лицо признано виновным в тяжком или особо тяжком умышленном преступлении, совершенном во время боевых действий.

Какие льготы предусмотрены для УБД?