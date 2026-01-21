Больше чем просто удостоверение: какие льготы дает статус УБД

В 2026 году украинские военнослужащие, как и раньше, могут получить статус участника боевых действий. Он открывает доступ к предусмотренным государством льготам, денежным выплатам и другим формам социальной поддержки.

Какие льготы гарантирует статус УБД в 2026 году?

В 2026 году статус участника боевых действий остается не символическим, а юридически наполненным инструментом социальной защиты. Он дает право на комплекс государственных гарантий, отмечает Министерство по делам ветеранов.

В частности, участники боевых действий имеют расширенные гарантии в сфере здравоохранения. Государство обеспечивает их бесплатными лекарственными средствами и медицинскими изделиями по назначению врача, в частности иммунобиологическими препаратами.

Справочно: Также сохраняется право на бесплатное зубопротезирование, за исключением использования драгоценных материалов.

Кроме этого, УБД могут и в дальнейшем обслуживаться в учреждениях здравоохранения, к которым были прикреплены ранее, пользуются правом первоочередного приема и госпитализации, а также проходят плановые медицинские осмотры без оплаты.

Обратите внимание! В 2026 году также предусмотрено предоставление санаторно-курортных путевок или компенсацию расходов на самостоятельное оздоровление в пределах порядка, утвержденного правительством.

Вместе с этим для УБД сохраняют в этом году право на бесплатный проезд городским общественным транспортом при наличии удостоверения установленного образца. Также предусмотрен бесплатный проезд:

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами на пригородных, междугородных и межобластных маршрутах;

а также транспортом общего пользования в сельской местности.

Есть ли льготы на жилье и коммунальные услуги для УБД?

Статус УБД позволяет существенно сократить расходы на содержание жилья. Действует 75% скидка оплату жилой площади в пределах социальных нормативов. Он составляет 21 квадратный метр на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

Такая же льгота распространяется на:

оплату газа, электроэнергии, других коммунальных услуг и приобретение топлива для бытовых нужд, в частности в домах без централизованного отопления.

К тому же для семей участников боевых действий, в составе которых есть нетрудоспособные лица, норма площади, на которую начисляется льгота на отопление, увеличивается вдвое.

Какая есть финансовая поддержка УБД?