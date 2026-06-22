Могут сразу мобилизовать: обязательно ли переселенцам идти в ТЦК после переезда

Если военнообязанный переехал с временно оккупированной территории, ему необходимо вновь встать на учет в ТЦК уже по новому месту жительства. Это необходимо сделать в первую очередь, даже если человек уже знает, что получит бронирование на будущей работе.

В ТЦК следует явиться лично

К сожалению, война вынудила многих переехать в другие населенные пункты. Вместе с тем у людей появились и другие бюрократические проблемы – сначала нужно встать на учет, зарегистрировать статус внутренне перемещенного лица, а военнообязанным – еще и обратиться в ТЦК. Специалисты говорят, что встать на воинский учет после переезда в другой город невозможно без личного визита. Об этом говорится в ответе на вопрос на портале "Юристы.UA".

Смотрите также : ТЦК вмешался в семейный спор о ребенке: почему Верховный Суд разрешил обжаловать решение

К сожалению, единственный вариант встать на учет после переезда и оформления статуса ВПЛ – это посещение ТЦК. Если человек состоял на учете в территориальном центре, который в настоящее время не функционирует, то все его архивы были переданы другим подразделениям. Таким образом, если военнообязанный не впервые становится на учет, а просто меняет место жительства, то он не может встать на воинский учет онлайн или через приложение "Резерв+".

Юрист Владислав Дерий объясняет, что те, кто становится на учет впервые в 17 лет или ранее был снят с него, могут не обращаться в ТЦК, а воспользоваться услугой постановки на учет онлайн. Зато после смены места пребывания человек в течение 7 дней со дня получения статуса ВПЛ должен лично явиться в местный ТЦК и СП.

При этом в том ТЦК, где человек состоял на учете ранее, его снимут с учета автоматически после того, как новый оформит все документы.

Человек может оформить бронирование на работе без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии. Дерій уточняет, что для того, чтобы руководство оформило освобождение от мобилизации, нужно лишь состоять на учете и не находиться в розыске ТЦК.

Чтобы работодатель мог подать заявление о бронировании человека, он должен быть официально трудоустроен и состоять на учете в действующем ТЦК. Чтобы встать на учет по месту регистрации ВПЛ, человек должен лично обратиться в ТЦК и пройти медкомиссию. Поскольку человек еще не забронирован и не имеет других оснований для отсрочки, во время визита в ТЦК он подпадает под общие правила мобилизации,

– пояснил юрист.

Если же человека уже объявили в розыск, то он должен снять розыск, обжаловав штраф или уплатив его.

Поэтому стоит помнить, что внутренне перемещенное лицо не может встать на воинский учет без посещения ТЦК. Но уже в территориальном центре существует угроза принудительной мобилизации, если человек не забронирован или не имеет оснований для отсрочки. Владислав Дерий говорит, что можно попробовать оформить отсрочку, когда человек состоит на учете в недействующем ТЦК, но в таком случае велик риск получить отказ.

Однако для тех, кто собирается работать на оборонном предприятии, есть возможность оформить отсрочку на 45 дней, что разрешено Законом № 4630-IX. За это время следует привести в порядок военно-учетные данные, а уже потом получить освобождение от мобилизации на год.

Правила бронирования для предприятий и работников "в розыске"

Правительство еще в марте пересмотрело подходы к определению критически важных предприятий и процедуры бронирования работников. Для сохранения брони работодатели должны соответствовать установленным критериям, а часть процессов была переведена в электронный формат через государственные сервисы. Изменения направлены на то, чтобы бронирование получали в первую очередь работники, без которых невозможна работа критически важной инфраструктуры и экономики.

Верховная Рада поддержала норму, позволяющую критически важным и оборонным предприятиям бронировать работников на срок до 45 дней, даже если у них нет должным образом оформленного военно-учетного документа, они не уточнили свои данные или находятся в розыске ТЦК.

Заявки на резервирование работников критически важных предприятий могут рассматриваться в течение 72 часов. Подать их можно в электронном формате через государственные сервисы, а подтверждение резервирования отображается в соответствующих электронных документах.