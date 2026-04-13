Женщину, которая должна более 160 000 гривен алиментов, не лишили родительских прав: позиция суда
- Суд отказался лишить мать родительских прав, поскольку не было доказано ее сознательное и систематическое уклонение от воспитания детей.
- Долг по алиментам и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не являются достаточными основаниями для лишения родительских прав.
Мать нельзя лишить родительских прав, если невозможно доказать ее сознательное и систематическое уклонение от воспитания детей. Суд установил, что хотя мать 10 лет не занималась жизнью дочерей, но лишить ее прав нет оснований.
В каком случае нельзя лишить родительских прав мать, которая не воспитывала детей?
Две несовершеннолетние девушки через представителя подали иск в суд, чтобы лишить свою мать родительских прав. Их уже более 10 лет воспитывали бабушка и отец, а мать не интересовалась их обучением, здоровьем и не давала деньги. Об этом говорится в материалах дела №583/2426/25
Смотрите также Без расторжения брака: как супруги могут разделить имущество по закону
По словам девушек, родители расторгли брак в 2016 году. Мать еще с 2015 года не выполняла родительских обязанностей. Кроме того, она является должницей по уплате алиментов. Долг уже вырос до 169 000 гривен. Девушки заявили, что не желают поддерживать связь с матерью. Их позицию поддержал орган опеки и попечительства Чернеччинского сельского совета.
Важным моментом было то, что отец девушек пропал без вести во время военной службы, но именно он их обеспечивал и воспитывал. Суд первой инстанции не увидел оснований, чтобы лишить мать родительских прав. А матери сообщили о необходимости надлежащего выполнения родительских обязанностей.
Однако представитель девушек подал апелляцию, отмечая невыполнение их матерью обязанностей в течение достаточно длительного времени, что является самостоятельным основанием для лишения ее родительских прав. Кроме того, отмечалось, что суд якобы не учел возраст девушек, которые имеют право принимать решения и большую сумму задолженности.
Однако и апелляция не смогла забрать родительские права у женщины. Не было доказано сознательный, виновный и систематический характер ее уклонения от воспитания детей. Именно этого требует статья 164 Семейного кодекса Украины.
То есть для такого шага недостаточно только ненадлежащего исполнения обязанностей или отсутствия участия в жизни детей. В нынешнем случае с женщиной не работали уполномоченные органы, она не получала наказания или штрафов. Так же задолженность по уплате алиментов – это не надлежащее основание для лишения женщины родительских прав. Документы, которые подали истцы, только подтверждали факт проживания детей с бабушкой.
Позиция детей имела бы значение, если бы были другие доказательства сознательного бездействия матери. А вывод органа опеки – это лишь рекомендация, которая не играет значительной роли для решения этого конфликта.
В то же время ответчица – мать девушек – выразила возражения против иска, а потому, по мнению суда, имеет интерес к своим обязанностям и детям.
Что стоит знать об алиментах?
Верховный Суд подтвердил, что бабушка и дедушка могут требовать алименты на внуков даже без оформленной опеки, если ребенок фактически проживает с ними. Главное – защита интересов ребенка, поэтому суд может обязать отца платить.
Статус пропавшего без вести не освобождает человека от обязанности содержать ребенка, и в Украине планируют это четко закрепить в законе. Судебная практика уже показывает, что алименты могут взимать даже из денежного обеспечения таких лиц, хотя механизм еще до конца не урегулирован.
В то же время и совершеннолетние дети обязаны содержать родителей при трех условиях. Но если родители в свое время не платили алименты и задолжали ребенку деньги, суд может освободить его от этой обязанности.