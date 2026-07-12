Это обязательная процедура: как вернуть водительские права после вождения в пьяном виде

После изъятия водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии его можно вернуть в Сервисном центре МВД. Но просто так права все равно не вернут.

Как вернуть водительские права после их изъятия по статье 130 КУоАП

Статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях регулирует ответственность водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Правоохранители изымают водительское удостоверение и могут вернуть его после сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главном сервисном центре.

Лишение права управления транспортными средствами после такого серьезного правонарушения происходит не автоматически, а только по решению суда. Однако для возврата удостоверения необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД.

Чтобы администратор смог вернуть права, нарушитель должен сдать теоретический и практический экзамены. При себе необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу или вид на жительство;

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, если его нет в базах данных МВД.

Кроме того, сдающий экзамен должен предоставить свежую медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.

Как происходит лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии

Порядок лишения человека права на управление автомобилем осуществляется в соответствии с Приказом МВД № 1395. Полицейский составляет протокол об административном правонарушении. При необходимости могут временно изъять водительское удостоверение и выдать временное разрешение на управление.

Далее материалы о нарушении – протокол, результаты осмотра, видеозаписи, показания свидетелей, позиция водителя – передаются в суд.

Если лицо признают виновным, суд назначает административное взыскание, которое зависит от части статьи 130 КоАП. Это либо штраф, либо лишение права управления транспортными средствами на определенный срок. Иногда закон предусматривает также оплатное изъятие или конфискацию транспортного средства.

Если постановление не обжалуется, оно вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Водитель должен сдать водительское удостоверение в сервисный центр МВД или другой уполномоченный орган. Именно с этого момента фактически исполняется решение о лишении права управления. Возврат удостоверения возможен только по истечении срока лишения и выполнении требований Приказа МВД № 362.

Напомним, что в сервисных центрах МВД ввели новую процедуру идентификации кандидатов в водители перед сдачей теоретического и практического экзаменов. В Едином государственном реестре МВД должно быть оцифровано изображение лица человека. Перед экзаменом администратор фотографирует кандидата и вносит данные в реестр.