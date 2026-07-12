Як повернути права після вилучення за статтею 130 КУпАП

Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення регулює відповідальність для водіїв, які керують авто в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Правоохоронці вилучають водійське посвідчення й можуть його повернути після іспитів. Про це повідомили в Головному сервісному центрі.

Позбавлення права керування транспортними засобами після такого серйозного правопорушення відбувається не автоматично, а лише за рішенням суду. Проте для повернення посвідчення потрібно звернутися в будь-який сервісний центр МВС.

Аби адміністратор зміг повернути права, порушник має здати теоретичний та практичний іспити. При собі потрібно мати:

паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, чи посвідку на проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо його немає у базах даних МВС.

Крім того, людина, яка складатиме іспит, повинна подати свіжу медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом.

Як відбувається вилучення прав за нетверезе кермування

Порядок позбавлення людини права на керування авто відбувається за Наказом МВС №1395. Так поліцейський складає протокол про адміністративне правопорушення. За потреби можуть тимчасово вилучити посвідчення водія та видати тимчасовий дозвіл на керування.

Далі матеріали порушення – протокол, результати огляду, відеозаписи, пояснення свідків, позицію водія – до суду.

Якщо особу визнають винною, суд призначає адміністративне стягнення, яке залежить від частини статті 130 КУпАП. Це або штраф, або позбавлення права керування транспортними засобами на визначений строк. Іноді закон передбачає також оплатне вилучення або конфіскацію транспортного засобу.

Якщо постанову не оскаржують, вона набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Водій повинен здати посвідчення до сервісного центру МВС або іншого визначеного органу. Саме з цього моменту фактично виконується рішення про позбавлення права керування. Повернення посвідчення можливе лише після закінчення строку позбавлення та виконання вимог Наказу МВС №362.

Нагадаємо, що у сервісних центрах МВС запровадили нову процедуру ідентифікації кандидатів у водії перед складанням теоретичного та практичного іспитів. У Єдиному державному реєстрі МВС має бути відцифрований образ обличчя людини. Перед іспитом адміністратор фотографує кандидата та внесе дані до реєстру.