Скрывался больше года: на Львовщине солдат попал в тюрьму из-за СОЧ

В Стрые осудили украинца, который умышленно оставил воинскую часть и не появлялся на службу почти полтора года. Он не желал выполнять конституционный долг, а потому оказался в тюрьме.

Как наказали военного за совершение СОЧ?

Следствие выяснило, что солдат одной из воинских частей уклонялся от прохождения службы с 24 ноября 2024 года. В материалах дела №456/1303/26 говорится о том, что мужчина не прибыл на место службы из-за личной недисциплинированности и недобросовестного отношения к выполнению обязанностей.

Мужчина скрывался от правоохранителей вплоть до февраля 2026 года. Его задержали в городе Стрый. Законодательство предусматривает, что за такое длительное пребывание за пределами воинской части и использование служебного времени по своему усмотрению солдат должен предстать перед судом.

При рассмотрении дела мужчина признал вину. Суд отмечал, что он совершил правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Военный рассказал обо всех обстоятельствах, искренне раскаивался в содеянном и просил суд его строго не наказывать.

Поскольку преступление никем не оспаривалось, то суд единогласно постановил, что военный виноват в том, что не явился вовремя на службу. В то же время были учтены обстоятельства дела, степень тяжести и личность обвиняемого. Смягчило наказание искреннее признание вины и готовность сотрудничать со следствием.

Мужчине за совершение самовольного оставления части и сокрытие от службы суд назначил лишение свободы на срок пять лет. Это срок считается с 11 февраля 2026 года.

Приговор в течение 30 дней еще можно обжаловать в апелляции.

Обязательно ли заключение за СОЧ?

Нередко суд позволяет военным избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части. Это возможно, если это первый случай и обвиняемый добровольно вернулся к службе. Тогда учитываются обстоятельства и суровое наказание не применяется.

В Верховной Раде обсуждают усиление ответственности за уклонение от службы, но единой позиции пока нет. Часть депутатов считает, что увеличение сроков заключения не решит проблему, а вместо этого нужен комплексный подход. Поэтому пока существенного усиления санкций не приняли.