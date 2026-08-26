Потеря работы из-за войны привела к убыткам: как подать заявление на компенсацию в Дии

Международный реестр убытков расширил перечень категорий и начал прием заявлений от украинцев, лишившихся оплачиваемой работы или дохода от индивидуальной предпринимательской деятельности в результате российской агрессии. Теперь граждане могут подать заявку на будущие репарации напрямую через портал Дия.

Новая категория компенсаций для наемных работников и самозанятых

Граждане Украины, потерявшие работу или доход из-за боевых действий и российской оккупации, получили возможность зафиксировать свои убытки на международном уровне. О расширении функционала сообщили в Дии.

Речь идет о специальной категории A3.4 под названием "Потеря оплачиваемой работы". Она рассчитана на наемных работников и лиц, работавших на себя. Если во время войны человек остался без зарплаты или привычного заработка из-за войны, то он может претендовать на компенсацию.

Для физических лиц-предпринимателей, потерявших прибыль или бизнес-активы в результате вооруженной агрессии, в системе уже действует отдельная категория A3.5 под названием "Потеря частного предпринимательства".

Подать заявление можно через приложение Дия

Право на регистрацию убытков имеют граждане, у которых была оплачиваемая работа, или те, кто был самозанятым, но потерял доход после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения.

Все обращения в международный Реестр принимаются в электронной форме через портал Дия. Для подачи заявления необходимо выбрать раздел "Репарации: международный Реестр убытков". Там следует выбрать категорию и заполнить заявление, в частности предоставить документы, подтверждающие факт потери работы или доходов. Идентификация личности осуществляется с помощью электронной подписи.

Фиксация убытков в международном реестре является первым шагом к получению компенсаций из будущих репараций России. Сформированный реестр станет основой для работы специальной комиссии, которая будет рассчитывать и выплачивать возмещение.

Что еще могут задекларировать граждане

В целом в Реестре убытков уже открыто 30 различных категорий заявлений. Они охватывают не только физических лиц, но и бизнес, госучреждения и общины.

Среди наиболее важных направлений для рядовых граждан остаются компенсации:

за поврежденное или полностью уничтоженное жилое имущество;

за вынужденное перемещение;

за утрату доступа к медицинской помощи;

за утрату возможности получить образование;

за ущерб здоровью.

Кроме того, украинцы могут подать заявления в случае гибели близких родственников или получения тяжких телесных повреждений в результате вражеских обстрелов.