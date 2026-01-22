Укр Рус
Право 24 Семейное право Минимальный размер алиментов повысили: какие суммы гарантированы в 2026 году
22 января, 20:27
3

Минимальный размер алиментов повысили: какие суммы гарантированы в 2026 году

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • С 1 января 2026 года минимальный размер алиментов в Украине составляет 1 408,5 гривен для детей в возрасте до шести лет и 1 756 гривен для детей от шести до 18 лет.
  • Алименты должны выплачиваться независимо от военного положения или отсутствия официального дохода, с приоритетом интересов ребенка.

В Украине вырос минимальный размер алиментов. Это связано с ростом прожиточного минимума для детей. Какой актуальный размер выплат и как отличается в зависимости от возраста ребенка, читайте дальше.

Какой размер алиментов в 2026 году?

Увеличение прожиточного минимума для детей автоматически привело к повышению минимального размера алиментов. Об этом сообщают в Министерство юстиции Украины.

Интересно Алименты после 18 лет: когда родители обязаны содержать совершеннолетних детей

Закон устанавливает гарантированный минимум содержания ребенка – не менее 50% прожиточного минимума для соответствующей возрастной группы. Именно эта норма является базовой и применяется независимо от доходов плательщика, если другой размер не определен по договоренности между родителями или решением суда.

Согласно обновленным показателям, с 1 января 2026 года минимальный размер алиментов составляет:

  • 1 408,5 гривны в месяц для детей в возрасте до шести лет;
  • 1 756 гривен в месяц для детей в возрасте от шести до 18 лет.

В Минюсте подчеркивают, что эти суммы формируют гарантированный государством минимум финансовой поддержки ребенка и не являются конечными. То есть при наличии оснований алименты могут быть значительно выше.

Кто имеет право на алименты?

Право на получение алиментов имеет ребенок независимо от того, или находились родители в браке. Выплаты могут назначаться на содержание несовершеннолетних детей, а в отдельных случаях также и совершеннолетних, если они продолжают обучение или являются нетрудоспособными.

Справочно: Алименты могут уплачиваться добровольно на основании договоренности между родителями или взиматься в судебном порядке, если согласия достичь не удалось, уточняет Минюст.

В то же время военное положение не освобождает от обязанности содержать ребенка. Даже при отсутствии официального дохода, потери работы или приостановления трудовых отношений обязанность платить алименты остается в силе.

Закон исходит из приоритета интересов ребенка и возлагает ответственность за его материальное обеспечение на родителей независимо от их жизненных обстоятельств

Нужно ли платить алименты бывшей жене?

  • Закон предусматривает обязанность одного из супругов оказывать материальную поддержку другому даже после расторжения брака только при наличии определенных оснований и финансовой состоятельности плательщика.

  • В частности, право на содержание имеет бывшая жена во время беременности общим ребенком, а также в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае если ребенок имеет нарушения развития или инвалидность, это право может сохраняться до шести лет.

  • Кроме этого, бывший муж или жена могут претендовать на алименты, если они являются нетрудоспособными, нуждаются в материальной помощи и доказывают, что другая сторона имеет реальную возможность ее предоставлять.