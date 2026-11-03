176 услуг в одном чате: Минюст запустил для пользователей ИИ-ассистентку "Лекса"

Министерство юстиции Украины запустило на своем сайте искусственный интеллект-ассистентку "Лекса", которая предоставляет пошаговые разъяснения по большому количеству государственных услуг. Сервис призван упростить гражданам поиск необходимых документов и реестров для оформления имущества, наследства или регистрации актов гражданского состояния без очередей и обращений к операторам.

Четкие границы и безопасность данных

ИИ-помощница "Лекса" помогает быстро разобраться в оформлении наследства или имущественных прав, смене имени, регистрации брака, рождения или действиях, связанных с бизнесом, предоставляя перечень необходимых документов и ссылки на реестры. Новый цифровой инструмент на сайте Министерства юстиции с 3 ноября доступен всем гражданам. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечают разработчики, сервис опирается исключительно на проверенную экспертами Минюста нормативную базу. Однако ИИ-модель не может полностью заменить юриста. Система не дает индивидуальных правовых заключений, не оценивает конкретные судебные споры и не собирает никаких персональных данных посетителей.

Заместитель министра юстиции Ольга Рябуха рассказала, что ИИ-ассистентку разработала специально сформированная команда, а процесс ее внедрения прошел несколько этапов.

Благодарна всем командам, которые работали над проектом. Это еще одно доказательство того, что эффективное партнерство государства и бизнеса приносит качественные и позитивные изменения для каждого украинца,

– отметила чиновница.

В министерстве отмечают, что благодаря помощнице на основе искусственного интеллекта украинцы могут за считанные минуты получить алгоритм действий без затрат на первичные консультации и длительного поиска бланков в нормативных актах.

Автоматизация рутинных задач и бесплатная разработка

Внедрение алгоритмов существенно разгружает операторов горячих линий, ведь искусственный интеллект берет на себя самые простые рутинные вопросы. Об основной пользе модели рассказал генеральный директор директората цифрового развития Минюста Егор Разогреев.

Это позволяет быстрее отвечать на часто задаваемые вопросы и одновременно освобождает время специалистов для более сложных запросов. Особое внимание мы уделили защите данных и безопасности взаимодействия пользователей с системой,

– говорит Разогреев.

Отметим, что разработкой "Лексы" занимался украинский стартап OBRIY.ai в рамках инновационной программы GovTech Lab Ukraine от GGTC Kyiv без использования бюджетных средств. Соучредитель и генеральный директор OBRIY.ai Вячеслав Шестаковский отмечает, что задача заключалась в том, что ассистент должен был работать с актуальной и проверенной информацией, правильно определять суть запроса и находить данные.

В GGTC Kyiv подчеркнули, что этот кейс является наглядным примером практического взаимодействия государства и бизнеса, позволяющего быстро превращать запросы госструктур в эффективные технологические продукты для людей.

Напомним, еще в апреле искусственный интеллект в Украине ввели для анализа правительственных постановлений, чтобы повысить их прозрачность и эффективность. Модель лишь оказывает аналитическую поддержку должностным лицам, тогда как окончательное решение остается за человеком.

Почти одновременно с этим Министерство цифровой трансформации разработало приложение Legal Mind, что позволило украинцам создавать юридические документы онлайн.