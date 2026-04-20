Как искусственный интеллект помогает власти и какие последствия это будет иметь для государства?

Украина готовится к новой технологической революции в сфере государственных услуг, переходя от концепции "Цифрового государства" к "Агентскому государству". Одним из самых интересных аспектов этого перехода является использование искусственного интеллекта для анализа нормативно-правовых актов. Как отмечают в профильном министерстве, правительство уже начало тестировать концепт, при котором алгоритмы проверяют правительственные решения на автоматической основе, пишет издание Апостроф, которое поговорило с исполняющим обязанности министра цифровой трансформации Украины Александром Борняковым.

Эта система работает по принципу глубокого анализа каждого документа. Искусственный интеллект формирует отчет в виде таблицы, где четко указывает, какой эффект будет иметь то или иное решение. В частности, программа определяет, кто именно выиграет от принятия акта: государство, определенная финансовая или промышленная группа, или конкретный бизнес.

Оценка влияния проводится по трем категориям: положительное, нейтральное или отрицательное влияние на граждан и предпринимателей. Например, алгоритм может предупредить, что новое постановление будет выгодным для бизнес-среды, но одновременно может иметь негативные последствия для рядовых украинцев.

Зачем это нужно

Потребность в таком инструменте возникла из-за устаревшей культуры работы с данными. Ранее статистика собиралась медленно: после отправки запроса данные могли обрабатываться в течение двух недель, что делало их неактуальными для принятия быстрых решений. Сейчас же продолжается реформа системы государственных данных, которую внедряет руководитель Госстата Арсен Макарчук. На базе этих качественных и оперативных сведений искусственный интеллект сможет строить гораздо более точные прогнозы.

В перспективе каждый законопроект в парламенте и каждое решение Кабинета Министров будет иметь специальный бриф, подготовленный искусственным интеллектом. Такие короткие аналитические справки будут получать Премьер-министр и Спикер Верховной Рады, чтобы видеть реальные последствия принятия документов еще до их финального утверждения.

Более того, технически возможно научить модели искусственного интеллекта предлагать варианты государственного бюджета. Например, можно поставить алгоритму задачу разработать бюджет, который обеспечит экономический рост на 2 процента, сохранит военные расходы и позволит повысить зарплаты военнослужащим.

Человек из процесса не выпадает

Несмотря на значительные возможности, в Министерстве цифровой трансформации отмечают принцип "человек всегда в цепочке". Это означает, что искусственный интеллект не заменяет должностных лиц, а только предоставляет им аналитическую поддержку. Поскольку технология все еще эволюционирует и может ошибаться, окончательное решение всегда остается за человеком.

Сейчас система находится в режиме тестирования, и хотя на ее результаты еще нельзя полагаться на сто процентов, она уже демонстрирует высокий потенциал в выявлении скрытых интересов и коррупционных рисков.