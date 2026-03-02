Масштабные проверки: государство начало следить за законностью предоставления статуса ветерана

Государство хочет, чтобы военные получали статусы УБД и ветеранов войны законно и прозрачно. Для этого ответственное ведомство осуществило мониторинг и обращает должное внимание на работу местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики.

Для чего проводится проверка предоставления статусов?

Украинские ветераны, ветеранки и семьи павших защитников должны беспрепятственно получать предусмотренные законом социальные гарантии. Министерство по делам ветеранов сообщило, что будет выяснять, соблюдаются ли на местах требования по одинаковому применению норм при предоставлении статусов. В частности проверят присвоение статусов лица с инвалидностью вследствие войны, членов семьи погибшего (умершего) ветерана войны и членов семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Так за 2025 год среди 12 тысяч случаев предоставления соответствующих статусов в 60 местных структурных подразделениях по вопросам ветеранской политики, удалось выявить 1 840 нарушений.

Нередко статусы предоставляли без достаточных законных оснований или при отсутствии обязательных документов. Кроме того, некоторые подразделения предоставляли статус по другому пункту. Проходили также заявления, которые были написаны не по форме. Также при присвоении статуса предоставители не обращали внимания на то, что причина инвалидности не соответствует требованиям законодательства.

В отдельных случаях статусы предоставлялись без подтверждения причинной связи смерти или инвалидности с защитой Родины. Также были случаи двойного предоставления статусов из-за подачи нескольких заявлений – бумажного и через портал Дія,

– отметили в Министерстве.

В ведомстве предупредили, что предоставление статуса – это не формальность. Ведь люди получают за это социальные гарантии, выплаты и льготы, медицинское обеспечение и другие виды государственной поддержки. Если такая помощь будет предоставляться без наличия оснований, то возникнет нецелевое использование средств. Будет страдать вся система социальной защиты, которой больше не будут доверять.

При таких условиях даже военные и их семьи, которые имеют право на присвоение статуса, могут быть лишены должной поддержки.

К слову, граждане, которые получили инвалидность в результате боевых действий или мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, получают единовременную денежную помощь, размер которой зависит от группы инвалидности: I группа – 400, II – 300, ІІІ – 250 прожиточных минимумов.

Что удалось сделать после проверок?

Минветеранов рекомендовало подразделениям на местах пересмотреть решения, которые принимались с нарушениями. В разных случаях специалисты будут вынуждены требовать от заявителей документы, которых не хватает. А если законных оснований на получение статуса нет, то и вообще отменить неправомерно предоставленные льготы и соцобеспечение.

В Украине должны проверить ранее выданные удостоверения и исправить ошибки в Едином государственном реестре ветеранов войны.

В дальнейшем может происходить государственный надзор в сфере предоставления статуса ветерана и совершенствование механизма контроля. Официально могут ввести административную ответственность за нарушение законодательства при предоставлении статусов.

Кто имеет законное право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны?

На портале государственных услуг, где можно за несколько минут оформить статус лица с инвалидностью вследствие войны объясняют, кто может получать социальные гарантии с таким статусом. Это, в частности, граждане Украины, которые получили инвалидность вследствие:

ранения, контузии, увечья, или заболеваний полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции или отпора и сдерживании вооруженной агрессии России.

участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России.

Заполнить заявление можно на портале Дія, где стоит загрузить все документы по получению инвалидности. Также человек может обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг.

Заметим! Человек может иметь только одно действительное удостоверение, а потому при условии получения статуса лица с инвалидностью вследствие и документального подтверждения следует сдать удостоверение участника боевых действий.

Удостоверение выдается или бессрочно или на время, пока действует установленная группа инвалидности согласно справке МСЭК или выпиской Экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Социальные гарантии и выплаты для военных и ветеранов