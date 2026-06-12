Когда существенные изменения на работе – не моббинг: Верховный Суд объяснил важность доказательств

Действия работодателя нельзя считать моббингом только из-за несогласия работника с каким-либо решением руководителя. То есть, чтобы обвинять его в моббинге, должны быть веские основания, а если их нет, то суд ни в коем случае не встанет на сторону работника.

Когда слова работника не имеют значения без подтвержденных доказательств?

В практике нередко бывает, что руководитель заставляет работника сменить рабочее место, принимает решение относительно его должности или размера оплаты труда. Тот, кого касаются такие решения, может заявлять о психологическом или экономическом давлении на его честь, достоинство или деловую репутацию. Но в соответствии с законом такие заявления суд вполне может отклонить. Об этом говорится в пояснении Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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Так судьи рассмотрели дело №756/12586/24, в котором женщина заявляла о фактах моббинга. Она несколько раз увольнялась и восстанавливалась на работе, но каждый раз якобы сталкивалась с ухудшением условий труда, уменьшением зарплаты и преследованием со стороны работодателя. Однако суд ее не поддержал, мотивируя это тем, что она не предоставила доказательств прямых враждебных действий в свой адрес.

Стоит отметить! Моббинг – это систематическая психологическая, а иногда и экономическая травля работника на работе со стороны руководителя или коллег. Он может проявляться в виде постоянных оскорблений, унижений, необоснованной критики, игнорирования, распространения слухов, создания невыносимых условий труда или умышленного лишения работника возможности выполнять свои обязанности. В Украине моббинг считается нарушением трудового законодательства.

Как установил суд, жалобы женщины связаны не с мобингом, а с ее личным несогласием с решениями руководителя. Но в его действиях суд не увидел ограничения прав и свобод женщины.

Кодекс законов о труде определяет возможную дискриминацию на работе с помощью теста. О моббинге можно заявлять, когда к двум лицам применяется разное отношение. То есть когда руководитель по-разному относится к одному из работников только из-за присущего ей определенного персонального признака. Если же один из этих людей просто не согласен с решениями руководства, то это не является нарушением.

Суды предыдущих инстанций пришли к обоснованным выводам о недоказанности истцом исковых требований, а именно о совершении работодателем в отношении нее дискриминационных действий и моббинга. КЦС ВС подчеркнул, что смена рабочего места, должности или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считаются моббингом,

– говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель имеет право давать надбавки и премии, но не обязан это делать. Если работодатель решил не начислять выплаты из-за отсутствия личного вклада работника, то это не может быть моббингом с его стороны. Судья постановил, что нельзя заявлять о травле только на основе предположений.

Истица говорила, что начальник якобы доводил ее до решения об увольнении в 2018 и 2020 годах и называла причиной именно моббинг с его стороны.

Кроме того, суд определил, что установление факта преследования на работе может касаться тех действий, которые руководитель совершил после вступления в силу соответствующего закона, то есть в 2022 году.

Когда суд может поддержать руководителя, а когда – работника?

Прогул без уважительных причин может стать законным основанием для увольнения. Так, суд рассмотрел иск мужчины, который утверждал, что руководство не давало ему возможности работать. Однако работодатель предоставил суду документы, подтверждавшие длительное отсутствие работника на работе без уважительных причин. Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций и подтвердил законность увольнения.

Но если работника фактически заставили уволиться, его могут восстановить на работе. Суд рассмотрел ситуацию, когда сотрудница полиции уволилась по собственному желанию после длительного психологического давления со стороны руководства. Выяснилось, что ее без согласия перевели работать в другой город и изменили должностные обязанности только для нее. Суд пришел к выводу, что такие действия создали невыносимые условия труда и фактически заставили женщину написать заявление об увольнении. В результате приказ об увольнении признали незаконным, а работница получила право на восстановление на работе и компенсацию за вынужденный прогул.