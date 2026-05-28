Помогает ли право на отсрочку уволиться со службы: суд объяснил детали

Противоправная мобилизация не дает права на безусловное увольнение военного. Если человек имел право на отсрочку, но не оформил ее должным образом, то право на увольнение со службы не предоставляется ему автоматически.

Можно ли уволиться со службы, если человек имел право на отсрочку?

В деле, которое рассмотрел Верховный Суд, речь шла о том, что даже противоправная мобилизация не создает условий для увольнения со службы. Освобождение и отсрочка – это две разные правовые категории, которые не зависят одна от другой. Об этом говорится в постановлении суда №620/183/23.

Мужчина работал учителем учреждения общего среднего образования, и фактически имел право на отсрочку из-за работы педагогом. Но его мобилизовали в 2022 году. ТЦК призвали гражданина незаконно, хотя это было возможно, потому что отсрочка у него оформлена не была.

Тем не менее, в суде мужчина требовал освободить его со службы. В судах первой и апелляционной инстанций подтвердили, что учителя нельзя было мобилизовать в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Но относительно увольнения с военной службы суды отказали. Истец с таким решением не согласился.

Точку в деле поставил Верховный Суд. Он объяснил, что хотя человек и имеет право на отсрочку, но право на увольнение регулируется уже другой нормой законодательства. Ведь право на отсрочку человек имеет до призыва и должен утвердить его сразу.

Но уже когда гражданин находится в штате воинской части, то он становится не военнообязанным, а военнослужащим и уже не имеет права на отсрочку. Он может уволиться только если имеет на это основания, определены Законом "О воинской обязанности и военной службе".

То есть Суд определил, что правовой статус человека регулируется уже законодательством не в сфере мобилизации, а военной службы.

Верховный Суд установил позицию, что хотя человека и мобилизовали противоправно, но это не меняет установленного законом порядка увольнения с военной службы и он не может уволиться по тем же основаниям даже через суд.

В то же время те, кто имеют право на отсрочку должны реализовать его еще до момента призыва. Итак, дело о жалобе мужа и требование увольнения решили закрыть, потому что спор не имел правовой проблемы и на службе он находится вполне на законных основаниях.

Кто в Украине может оформить отсрочку?

В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют несколько категорий военнообязанных. Среди них – многодетные родители, люди с инвалидностью, лица, которые ухаживают за родственниками, а также некоторые студенты, ученые и забронированные работники. Однако такое право отдельные категории граждан могут потерять.

В ТЦК объяснили, что для оформления отсрочки недостаточно просто иметь законное основание. Человек должен подать соответствующее заявление и подтвердить право документами. Кроме того, военнообязанный должен находиться на воинском учете и иметь актуальные военно-учетные данные.

Юристы отмечают, что сам факт обучения, инвалидности родственника или наличия детей автоматически не означает получение отсрочки.