Кабинет министров пока не готов инициировать снижение возраста мобилизации и обещает рассмотреть этот вопрос только после проработки проектов от Минобороны. В настоящее время даже через суд мужчины, которые уже давно должны были быть сняты с воинского учета, не могут доказать свое право на освобождение от мобилизации.

Снять себя с учета в возрасте 50+ лет через суд фактически невозможно

Если адвокаты обещают добиться безоговорочного снятия с учета через суд, то в большинстве случаев выиграть такое дело нереально. Особенно, если у человека нет соответствующей отметки в военном билете. Предельный мобилизационный возраст составляет 60 лет, поэтому даже в возрасте 50 – 59 лет гражданина без законных оснований с учета не снимут. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Специалист привел пример – дело Днепропетровского окружного административного суда. В нем мужчина утверждал, что имел право на снятие с учета еще в 2012 году, когда достиг 45 лет. Однако суд вынес однозначное решение: поскольку ему сейчас 59 лет, он по-прежнему подлежит мобилизации.

Сегодня ТЦК безразлично: вам 50 или даже 59 лет – значит, вас могут законно мобилизовать. Формально мужчину можно мобилизовать даже за день до его 60-летия. Бумага же все выдержит. А ТЦК получает свою необходимую галочку и плюс одного мобилизованного. Система сейчас так работает, чтобы выполнить только план,

– отметил Симутин.

Поэтому, чтобы не служить в возрасте 50+ лет, человек должен иметь законную отсрочку или бронирование.

Исключения бывают

Роман Симутин отметил, что шанс все же доказать право на исключение из учета есть, если военнообязанный достиг 45 лет еще до вступления в силу изменений в закон 13 августа 2014 года. Шансы на успех высоки, если у человека есть соответствующие записи в военно-учетном документе.

Однако даже если вас мобилизуют в возрасте 50+ лет, есть шансы, что там все же будут руководствоваться здравым смыслом и направят служить с учетом фактического состояния здоровья мужчины, опыта и специализации. Поэтому вас могут направить в тыловые подразделения в логистические, ремонтные и технические службы,

– рассказал адвокат.

Напомним, ранее в Кабинет министров поступила петиция о снижении предельного возраста пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Обращение набрало более 25 тысяч голосов, поэтому на него отреагировал премьер-министр Сергей Корецкий.

Он отметил, что изменять предельный возраст без учета ситуации с безопасностью и потребностей государства нецелесообразно, поэтому вопрос требует дальнейшего анализа.

В Украине мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет осуществляется на общих условиях с учетом состояния здоровья. Генштаб принимает решение о мобилизации этой категории граждан с учетом дефицитных военных специальностей и потребностей тыловых подразделений.