В Украине предлагают снизить предельный возраст мобилизации до 55 лет: что ответил Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий в ответе подчеркнул, что такое решение требует комплексного анализа ситуации с безопасностью и потребностей Сил обороны.

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Что предлагают изменить в отношении мобилизационного возраста?

Петицию под названием "Снижение предельного возраста пребывания на военной службе" зарегистрировала Наталья Борсук 27 июля 2026 года. К 19 октября она набрала более 25 тысяч голосов, поэтому ее передали на официальное рассмотрение премьер-министру.

Авторка предлагает снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Это касается рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Кроме того, в петиции предлагается предоставить право уволиться по собственному желанию всем военнослужащим, достигшим 55-летнего возраста.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что действующее законодательство устанавливает предельный возраст пребывания на военной службе во время особого периода на уровне 60 лет. Для военнослужащих высшего офицерского состава он составляет 65 лет.

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По словам главы правительства, изменять эти нормы без учета потребностей государства и ситуации с безопасностью нецелесообразно.

Вопрос снижения предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе требует комплексного подхода с учетом ситуации с безопасностью в государстве, а также потребностей Сил обороны– отметил он.

Корецкий также сообщил, что Министерство обороны уже работает над законодательными инициативами по совершенствованию порядка прохождения военной службы во время военного положения. В частности, речь идет об уточнении сроков и оснований для увольнения военнослужащих.

В ходе проработки упомянутых изменений вопросы, затронутые в петиции, будут дополнительно рассмотрены– добавил премьер.

В то же время ответ правительства не означает, что решение о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет уже принято. На данный момент этот вопрос лишь требует дальнейшей проработки.

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Напомним, в ноябре 2026 года правила мобилизации в Украине остаются неизменными: призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законной отсрочки или бронирования. В то же время государство продолжает менять условия бронирования работников, что может повлиять на часть военнообязанных граждан.

Отдельного внимания заслуживают правила выезда мужчин за границу и основания для получения отсрочки.

Какие правила мобилизации действуют в ноябре, кого могут бронировать, кто имеет право на отсрочку и при каких условиях разрешен выезд за границу – читайте в материале 24 Канала.