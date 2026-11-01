Новые нюансы бронирования и неизменные правила отсрочки: какой будет мобилизация в ноябре

В Украине продолжается мобилизация, и в ноябре изменений в этом процессе фактически не будет. Призывной возраст за месяц не снизили, поэтому мобилизовать могут граждан в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет законно оформленной отсрочки или бронирования.

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Однако государство меняет условия бронирования работников, что окажет некоторое влияние на военнообязанных граждан. О мобилизации в ноябре 2026 года, выезде за границу и других важных правилах – читайте в материале 24 Канала.

Кого будут мобилизовывать в ноябре и кому предоставляют отсрочку

Военное положение и мобилизация по решению Верховной Рады продлится как минимум до 29 января 2027 года. Призыву подлежат граждане, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки или освобождения.

Молодые люди до достижения 25 лет могут быть призваны только при наличии статуса военнообязанного. Это возможно, если мужчина окончил военную кафедру или добровольно вступает в армию. В остальных случаях мобилизация до достижения призывного возраста считается незаконной.

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Женщины также не подлежат призыву без добровольного согласия.

Право на освобождение от мобилизации имеют граждане на основании состояния здоровья, семейного положения или прохождения обучения. Отсрочка предоставляется:

мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

одиноким родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

опекунам лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

гражданам, временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья, что подтверждается заключением ВВК;

людям с инвалидностью 1, 2 и 3 групп, если их заболевание подтверждено документально;

студентам дневной формы обучения, если данные о них имеются в ЕДЕБО;

педагогам, работающим не менее чем на 0,75 ставки в учебных заведениях;

военнослужащим, освобожденным из плена;

мужчинам, чьи родные родственники погибли на фронте;

гражданам, которые служили по "Контракту 18–24" во время военного положения и были уволены на основаниях, предусмотренных законом;

отдельным должностным лицам и работникам государственных органов.

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К слову, Минобороны Украины запустило автоматическое продление отсрочек от мобилизации для 22 категорий граждан, которая будет проходить без повторных заявлений и посещений ТЦК.

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Адвокат Карина Марченко в комментарии 24 Каналу рассказала, что для прохождения медицинского осмотра, определяющего годность к службе, лицо должно получить соответствующее направление. Она уточнила, что повестка и направление на ВВК – это разные документы, каждый из которых имеет свое назначение.

Кроме того, по словам Карины Марченко, украинцам важно проводить разграничение между отказом от прохождения медицинского осмотра и несогласием с заключением ВВК. Если человек не согласен с решением комиссии, он имеет право обжаловать его в установленном порядке.

Кто может выехать за границу в ноябре

В целом запрет на выезд из Украины касается мужчин, которым уже исполнилось 23 года. До этого возраста пересечение границы разрешено, однако пограничники требуют при выезде предоставить данные из "Резерв+".

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Карина Марченко рассказала, что после достижения 23 лет действуют общие ограничения военного положения. Пересечение границы возможно при наличии предусмотренных законодательством оснований. Но важно, что не каждая оформленная отсрочка дает право на выезд за границу.

Карина Марченко Адвокат, владелица адвокатского бюро В соответствии с пунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ № 57, право на выезд, как правило, не распространяется на лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это, в частности, отдельные категории учащихся, педагогических, научных и научно-педагогических работников.

Специалист отметила, что перед выездом необходимо проверить не только наличие отсрочки, но и то, предусматривает ли законодательство право на пересечение границы в конкретной ситуации. В частности, беспрепятственно выезжать за границу, имея при себе документы, могут:

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мужчины, признанные инвалидами 1, 2 или 3 группы – необходимо удостоверение, подтверждающее статус инвалидности, или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;

– необходимо удостоверение, подтверждающее статус инвалидности, или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой; мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет – необходимо свидетельство о рождении детей и документы, подтверждающие совместное проживание или содержание детей;

– необходимо свидетельство о рождении детей и документы, подтверждающие совместное проживание или содержание детей; мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет – необходимо свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери;

– необходимо свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие отсутствие матери; работники органов государственной власти, предприятий и организаций, задействованных в обеспечении обороноспособности страны – необходимо удостоверение об отсрочке от призыва и документы о служебной командировке или отпуске;

– необходимо удостоверение об отсрочке от призыва и документы о служебной командировке или отпуске; Мужчины, обучающиеся за рубежом на дневной форме обучения – требуется студенческий билет или другой документ, подтверждающий обучение, и военно-учетный документ с соответствующей отметкой;

– требуется студенческий билет или другой документ, подтверждающий обучение, и военно-учетный документ с соответствующей отметкой; мужчины, нуждающиеся в медицинской помощи, недоступной в Украине.

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Поэтому запомните: наличие отсрочки и право на пересечение границы – это не одно и то же. Важно понимать, на каком именно основании вы выезжаете, нужен ли сопровождающий и какие документы необходимо предъявить на границе– сказала Карина Марченко.

Выдача повесток: будут ли изменения в ноябре

Эксперт пояснила, что по состоянию на начало ноября 2026 года кардинальных изменений в базовых правилах вручения повесток, прохождения военно-врачебной комиссии или направления в учебные центры на уровне действующих правительственных постановлений или законов не введено.

Однако в последнее время активно обсуждается приказ Главнокомандующего ВСУ № 423 от 6 октября 2026 года. В связи с этим возникает немало вопросов.

Сам по себе приказ № 423 не вводит новый порядок вручения повесток. Эта процедура по-прежнему регулируется действующими нормами законодательства, в частности постановлением КМУ № 560. Важно различать отказ от получения повестки и другие ситуации, которые могут возникать при общении с представителями ТЦК и СП. Правовые последствия зависят от конкретных обстоятельств и надлежащего оформления соответствующих документов– комментирует адвокат.

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Карина Марченко отмечает, что упомянутый приказ не устанавливает новый порядок прохождения ВВК и не отменяет действующие правила. Также его не следует трактовать как документ, вводящий новый порядок направления мобилизованных в учебные центры.

Его название касается организации и создания надлежащих условий для военнослужащих. В то же время распространяемые в сети копии документа требуют проверки на подлинность и соответствие официально обнародованному тексту.

Какие изменения вводит государство в системе бронирования работников

Что касается бронирования, были внесены изменения в постановление № 1328. Согласно ему, центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и областные военные администрации должны в течение 10 дней со дня вступления постановления в силу пересмотреть и согласовать соответствующие критерии критичности.

После этого они должны проанализировать, соответствуют ли предприятия обновленным требованиям.

Как пояснила Карина Марченко, особое внимание следует обратить на положение, согласно которому в случае исключения критерия, на основании которого предприятие было определено как имеющее важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины, соответствующее решение об определении предприятия как критически важного подлежит отмене.

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То есть предприятие, ранее получившее статус критически важного, не может считать, что этот статус гарантированно сохранится при любых обстоятельствах. Важно, по какому именно критерию оно было признано критически важным и какие решения примут уполномоченные органы после пересмотра– отметила адвокат.

Эксперт также сказала, что постановление № 1328 предусматривает, что решения об определении предприятий как критически важных, которые действовали на дату вступления им в силу, продолжают действовать в течение установленного срока, за исключением решений, которые будут отменены в порядке, предусмотренном пунктом 2.

Так, если статус будет сохранен, то сам факт пересмотра критериев не означает автоматического прекращения действующего бронирования его работников. В то же время, если решение о критичности конкретного предприятия будет отменено, это создает риск для бронирования работников. Адвокат отметила, что статус критически важного предприятия является одним из правовых оснований для соответствующего бронирования.

При этом необходимо проводить разграничение между отменой статуса предприятия и прекращением отсрочки в отношении конкретного работника. Правовые последствия для бронирования следует определять с учетом действующего порядка бронирования и конкретного решения в отношении работника.

Важно: постановление не устанавливает, что бронирование всех работников всех критически важных предприятий отменяется автоматически. Риск касается прежде всего предприятий, в отношении которых будет принято решение об отмене статуса– добавила Карина Марченко.

По ее словам, постановление Кабмина также предусматривает изменения в подходах к объемам бронирования для отдельных категорий предприятий. При оценке возможностей бронирования необходимо учитывать категорию предприятия, применимый лимит и наличие соответствующих решений уполномоченных органов. Сам по себе статус критически важного предприятия не означает, что оно при любых условиях может бронировать всех военнообязанных работников.

Отдельно следует учитывать положения постановления относительно решений об увеличении объемов бронирования, принятых министром обороны. Для различных решений предусмотрены отдельные правила относительно срока их действия. Конкретный допустимый процент бронирования необходимо проверять в соответствии с действующей редакцией Порядка № 76 с учетом категории предприятия и специальных решений, если таковые имеются.

Будут ли мобилизованы мужчины старше 50 лет

В этом вопросе правила мобилизации не изменились, хотя соответствующие петиции уже подавались в правительство. Сейчас мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат призыву на военную службу, однако их обычно направляют в части обеспечения, где они выполняют обязанности водителей, логистов или работают в тылу.

Важно отметить, что отсутствие боевого опыта у мужчин старше 50 лет само по себе не является основанием для освобождения от мобилизации. Если человек годен к службе и стоит на воинском учете, его могут призвать на общих условиях. Исключение – наличие и реализация права на отсрочку или бронирование.

Уже в армии, согласно закону, командование должно учитывать пожилой возраст. Ведь физические нагрузки на боевых позициях могут быть чрезмерными для таких военнослужащих.