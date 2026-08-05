Состояние здоровья не учли: в Полтавской области расследуют резонансный случай мобилизации

В Полтавской области мобилизовали мужчину, который имел законное право не служить. Из-за проблем со здоровьем гражданина сняли с воинского учета, однако сотрудники ТЦК силой взяли его из собственного дома.

Мужчину признали годным к службе, несмотря на проблемы со здоровьем

Омбудсмену по правам человека стало известно о мобилизации мужчины, перенесшего инсульт и страдающего рядом хронических заболеваний. Подобная история происходит не впервые, но проверка такого нарушения со стороны территориального центра должна быть тщательной. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец.

Временная следственная комиссия рассмотрела проблемы, с которыми сталкиваются люди во время мобилизации. О мобилизации исключенного из учета сына рассказала его мать. По ее словам, двое представителей ТЦК и двое полицейских приехали к мужчине домой. Мужчина вышел косить траву на прилегающей территории, где сотрудники в какой-то момент надели на него наручники и повалили на землю.

Женщина убеждена, что права ее сына были нарушены, потому что на военно-врачебной комиссии его каким-то образом признали годным. Медики не учли ряд хронических заболеваний, перенесенный инсульт и проблемы с сердцем.

Соответствующую жалобу семья подала в Полтавский областной ТЦК и в полицию. Правоохранители, в свою очередь, заявили, что нарушений правил мобилизации якобы нет.

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец требует проведения расследования в отношении мобилизации исключенного из учета мужчины и требует документального подтверждения оснований прохождения им ВВК. Он добавил, что мать подала копии документов о состоянии здоровья мобилизованного.

Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужчиной ВВК, изменения его статуса в отношении воинского учета, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждение прохождения им военной службы! Практика так называемой "бусификации", сформировавшаяся еще во времена предыдущего руководства МОУ, должна быть окончательно прекращена,

– написал Уполномоченный по правам человека.

Отметим, что на момент публикации ни Полтавский областной, ни Кременчугский районный центр комплектования официально не прокомментировали возможно незаконную мобилизацию. Вероятно, в ТЦК продолжается служебное расследование, но не факт, что его результаты будут обнародованы.

Напомним, юристы советуют в таких случаях обжаловать не только решение ВВК, но и нарушение самой процедуры мобилизации. Суды проверяют не только медицинское заключение, но и то, соблюдал ли ТЦК требования законодательства.