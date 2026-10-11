Данные в Резерв+ о броне не спасут от призыва: почему мобилизация может быть законной

Кировоградский окружной административный суд отказался отменить мобилизацию работника предприятия "Оболонь", который пытался обжаловать призыв, указав отсрочку в приложении Резерв+. Судьи пояснили, что приложение лишь отображает данные, тогда как работодатель аннулировал бронирование в государственном реестре еще до дня мобилизации.

Данные в приложении Резерв+ оказались устаревшими

Мужчина работал на предприятии "Оболонь" и в июле 2025 года сгенерировал в приложении Резерв+ документ, в котором указывалась отсрочка до 5 декабря 2025 года. Поскольку предприятие имеет статус критически важного для экономики, сотрудник счел действия ТЦК незаконными и обратился в суд. О решении относительно законности мобилизации говорится в материалах дела №340/8636/25.

Истец требовал отменить приказы о его призыве и исключить его из списков личного состава воинской части.

В ходе судебного разбирательства представители ТЦК предоставили выписки из Единого государственного реестра призывников, которые полностью опровергли позицию истца. Выяснилось, что отсрочку была аннулирована 1 декабря 2025 года по заявлению самого руководства компании.

Лишь на следующий день сотруднику сообщили об отмене бронирования, а работодатель только начал процедуру повторного оформления через портал "Дия". Но мужчину успели мобилизовать 3 декабря, когда его бронирование уже не действовало. Его зачислили в воинскую часть в качестве курсанта учебного взвода.

В конце января 2026 года солдата перевели в другое место службы. Представители воинской части в суде подчеркнули, что приказ о зачислении уже утратил силу, а самих мобилизационных мероприятий подразделение не проводило.

Реестр имеет преимущественную силу перед приложением

Суд полностью отклонил иск мобилизованного украинца и признал действия ТЦК правомерными. В решении отмечается, что ответчикам удалось полностью доказать законность своих действий.

Представитель истца в обоснование обстоятельств… не представил надлежащих доказательств, которые на данном этапе рассмотрения дела давали бы суду возможность убедиться в том, что оспариваемые решения, действия или бездействие ответчиков являются "явно противоправными" вне всякого обоснованного сомнения,

– отметил судья.

Судьи отдельно разъяснили, что электронное приложение Резерв+ является лишь личным кабинетом для отображения информации. На момент мобилизации 3 декабря действующей отсрочки в государственном реестре у человека уже не было, поэтому выписка в мобильном приложении утратила силу.

Этот случай свидетельствует о том, что любая задержка при переоформлении документов или изменении статуса предприятия создает риск немедленного призыва, даже если мобильное приложение до сих пор показывает действующую отсрочку.

Напомним, правительство намерено обновить систему бронирования работников от мобилизации. Предприятиям было поручено пересмотреть списки работников, бронированных для работы, и повторно подтвердить статус критичности.

Одним из главных изменений стал критерий заработной платы. Теперь средняя зарплата на критически важном предприятии должна достигать 25 тысяч 941 гривны. Для прифронтовых территорий предусмотрен более низкий порог – около 21,6 тысячи гривен.

Процесс бронирования Заявка подается работодателем или другим ответственным лицом через систему "Дия". ТЦК рассматривает заявку в течение нескольких суток.