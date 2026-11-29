Наличие студенческого билета само по себе не гарантирует гражданину защиту от призыва во время мобилизации. Определенные категории учащихся могут получить повестку и быть призваны на военную службу на общих основаниях.

Кого могут мобилизовать во время обучения

Студентам следует помнить, что право на отсрочку от мобилизации предоставляется только при условии соблюдения норм закона. Поэтому чрезвычайно важны выбранная форма обучения и соблюдение установленной последовательности образовательных уровней. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ключевым критерием для оформления отсрочки является последовательность получения образования. Это означает, что следующая ступень образования гражданина обязательно должна быть выше той, которую он уже получил ранее.

Если мужчины получают профессиональное, предвузовское или высшее образование на дневной или дуальной форме обучения, то им гарантировано право на отсрочку. Аналогичное право закреплено за аспирантами, докторантами, а также лицами, зачисленными в интернатуру.

Обратите внимание! Далеко не каждый учащийся может рассчитывать на освобождение от призыва. На общих основаниях могут быть мобилизованы студенты вечерней и заочной форм обучения, а также те, кто поступил на уровень образования, ниже предыдущего, или повторно получает уже имеющуюся степень.

Если выпускник бакалавриата поступает в магистратуру на заочную форму обучения, такой учебный процесс не дает оснований для получения отсрочки.

Такая же норма действует в случаях, когда лицо повторно поступает на обучение ради получения диплома того же уровня образования.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Сергей Бондаренко, мобилизовать студента можно, если ему исполнилось 25 лет и в ходе проверки выясняется, что он не имеет права на отсрочку.

Это будет законно. Поэтому необходимо надлежащим образом рассматривать пакет документов… Только имея на руках полный пакет законных документов, можно оформлять эту отсрочку через Резерв+. Это обязательно,

– говорит эксперт.

Другие причины для получения отсрочки

В то же время невозможность воспользоваться студенческой отсрочкой не ведет к безусловной и обязательной мобилизации человека в ряды Вооруженных сил.

Законодательство закрепляет ряд других обстоятельств, позволяющих получить освобождение от военной службы на определенный срок.

Напомним, с 2025 года в Украине отчислили около 50 тысяч студентов-мужчин в возрасте старше 25 лет из-за невыполнения учебного плана. Проверки Министерства образования и науки выявили, что часть студентов фактически не посещает занятия.