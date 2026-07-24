Мобилизация коснется 60-летних: придется ли пенсионерам служить в 2026 году

В Украине пока не планируется повышение мобилизационного возраста. С 1 августа он, как и прежде, будет составлять 60 лет.

Может ли человек служить в армии после 60 лет

Предельный возраст пребывания на службе регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно законодательству, существует определенное исключение для лиц, которые могут находиться на военной службе до 65 лет. Это военнослужащие, проходящие службу в период чрезвычайного положения, из числа высшего офицерского состава.

Обратите внимание, что военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава могут служить до 60 лет.

Кроме того, добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключить годичный контракт. Это позволяет мужчинам в возрасте 60 лет и старше оставаться на службе.

Контракт доступен исключительно для тех, кто признан военно-медицинской комиссией годным к военной службе по состоянию здоровья. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Однако это лишь добровольная инициатива. Мобилизация людей старше 60 лет не проводится.

Кого из студентов могут мобилизовать

Напомним, что в Украине могут мобилизовать студентов. Это возможно, если человек учится на заочной или дистанционной форме обучения или получает второе образование. Также мобилизация возможна в случаях, когда человек не может подтвердить, что повышает свой уровень образования во время учебы.