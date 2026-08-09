Об этом знают не все: могут ли вручить повестку, если есть бронирование

Многие считают, что бронирование защищает от получения повестки. На самом деле ТЦК могут вызвать даже зарегистрированных военнообязанных, но это не означает, что человека сразу мобилизуют.

Почему забронировавшим билеты могут вручить повестку

Повестка является официальным вызовом в ТЦК для уточнения данных, проверки документов или прохождения других процедур. Поэтому ее могут вручить даже тем, у кого есть действующее бронирование, рассказывает юридическая компания "Приходько и партнеры".

Получение повестки не означает немедленную мобилизацию и автоматически не отменяет бронирование.

Однако по закону человек должен отреагировать на повестку, даже если у него есть документы, освобождающие его от призыва.

Можно ли отказаться от повестки

Игнорировать повестку не стоит. Неявка без уважительных причин считается административным правонарушением, за которое может грозить штраф от 17 до 25 тысяч гривен в соответствии со статьей 210-1 КУоАП.

Отказываться от получения повестки также не следует. Сотрудники ТЦК могут составить соответствующий акт, а отказ не освобождает от обязанности явиться в территориальный центр комплектования.

Что делать после получения повестки

Юристы советуют не уклоняться от посещения ТЦК после получения повестки, а документально подтвердить свое право на бронирование.

Прежде всего следует уведомить об этом работодателя и подготовить документы, подтверждающие право на бронирование.

В ТЦК рекомендуется взять с собой:

паспорт;

военно-учетный документ (в частности, выписку из приложения "Резерв+");

оригинал или заверенную копию документа о бронировании;

справку с предприятия с указанием должности.

После передачи документов желательно попросить, чтобы в ТЦК зафиксировали факт их получения. Это может быть отметка на копии документов или отдельный акт. Такое подтверждение поможет, если в дальнейшем придется отстаивать свое бронирование в суде.

В целом специалисты советуют всегда иметь при себе документы о бронировании и сразу сообщать о нем при вручении повестки, чтобы избежать лишних проблем.

Напомним, во время военного положения повестку могут вручить лично или направить по почте. В обоих случаях она имеет одинаковую юридическую силу и предусматривает обязанность явиться в ТЦК в установленный срок.