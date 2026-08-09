Чому заброньованим можуть вручити повістку

Повістка є офіційним викликом до ТЦК для уточнення даних, перевірки документів або проходження інших процедур. Тому її можуть вручити навіть тим, хто має чинне бронювання, розповідає юркомпанія "Приходько і партнери".

Отримання повістки не означає негайну мобілізацію та автоматично не скасовує бронювання.

Однак за законом людина повинна відреагувати на повістку, навіть якщо має документи, що звільняють її від призову.

Чи можна відмовитися від повістки

Ігнорувати повістку не варто. Неявка без поважних причин вважається адміністративним правопорушенням, за яке може загрожувати штраф від 17 до 25 тисяч гривень відповідно до статті 210-1 КУпАП.

Відмовлятися від отримання повістки також не слід. Працівники ТЦК можуть скласти відповідний акт, а відмова не звільняє від обов'язку з'явитися до територіального центру комплектування.

Що робити після отримання повістки

Юристи радять не уникати візиту до ТЦК після отримання повістки, а підтвердити своє право на бронювання документально.

Насамперед варто повідомити про це роботодавця та підготувати документи, які підтверджують право на бронювання.

До ТЦК рекомендують взяти:

паспорт;

військово-обліковий документ (зокрема витяг із застосунку "Резерв+");

оригінал або засвідчену копію документа про бронювання;

довідку від підприємства із зазначенням посади.

Після передачі документів бажано попросити, щоб у ТЦК зафіксували факт їх отримання. Це може бути відмітка на копії документів або окремий акт. Таке підтвердження допоможе, якщо надалі відстоювати своє бронювання доведеться у суді.

Загалом фахівці радять завжди мати при собі документи про бронювання і одразу повідомляти про нього під час вручення повістки, щоб уникнути зайвих проблем.

Нагадаємо, під час воєнного стану повістку можуть вручити особисто або направити поштою. В обох випадках вона має однакову юридичну силу та передбачає обов'язок з'явитися до ТЦК у визначений термін.