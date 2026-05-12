Всі актуальні деталі, які потрібно знати про отримання повістки у травні розповіли у Київському обласному ТЦК та СП.

Як надсилатимуть повістки від ТЦК у травні?

В Україні триває мобілізація, яка продовжена до серпня 2026 року. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки надали роз'яснення щодо порядку формування та вручення повісток, а також умов відповідальності за неявку.

За повідомленнями ТЦК, повістки можуть надсилатися на адресу проживання, яку військовозобов'язаний або резервіст зазначив під час уточнення облікових даних. Якщо адреса не була оновлена, документ надсилається на зареєстроване або задеклароване місце проживання.

Після отримання рекомендованого листа громадянин має три дні для його забрання з пошти. Строк явки за повісткою становить від 7 до 10 днів залежно від населеного пункту. У ТЦК наголошують, що кожна повістка фіксується в реєстрі "Оберіг", а військовозобов'язаний зобов'язаний з'явитися у визначений час і місце.

За яких умов можна не з'явитися за повісткою?

У ТЦК наголосили, що існує перелік поважних причин за яких можна не з'явитися до територіально центру комплектування. До такого переліку належить:

стихійні лиха,

хвороба,

воєнні дії,

смерть близьких родичів,

інші обставини, що унеможливили прибуття.

Усі причини мають бути підтверджені документально. Якщо повістку не отримано, громадянин має довести це, наприклад довідкою з пошти. У такому випадку порушення можуть бути зняті після звернення до ТЦК.

У разі ігнорування виклику передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень, можливий розшук, а також кримінальна відповідальність за ухилення від призову, що може передбачати позбавлення волі від 3 до 5 років.

Кого ТЦК можуть не мобілізувати?

У 2026 році ТЦК не мобілізують громадян, які мають законні підстави для відстрочки або звільнення від служби. Йдеться про осіб із інвалідністю, тих, кого ВЛК визнала непридатними або тимчасово непридатними, а також про чоловіків до 25 років (якщо не служили) і старших 60 років.

Також не підлягають мобілізації громадяни з сімейними підставами:

багатодітні батьки,

опікуни,

ті, хто утримує родичів з інвалідністю.

Відстрочку мають студенти денної та дуальної форми, науковці, а також заброньовані працівники критично важливих установ.

Варто зазначити, адвокат Руслан Ружицький розповів для 24 Каналу, що у 2026 році загальні підстави для звільнення від мобілізації залишилися без суттєвих змін. Водночас у застосунку Резерв+ з'явилася нова можливість оформлення відстрочки для чоловіків, які виховують трьох і більше дітей від різних шлюбів — раніше така опція там не була передбачена.

До слова, більшість відстрочок від мобілізації в Україні продовжуються автоматично. Проте, повторно звертатися до ЦНАП необхідно, якщо відстрочка не входить до переліку тих, що продовжуються автоматично, або якщо підстави для неї залишаються чинними, але система не змогла підтвердити їх через державні реєстри.