Единые правила мобилизации: украинцы предлагают призывать женщин, не имеющих детей

В очередных петициях предлагаются изменения в законодательство о мобилизации, которые позволили бы мобилизовать женщин без детей и уравнять обязанности мужчин и женщин. Авторы убеждены, что трудоспособные женщины могли бы служить Родине точно так же.

В новых петициях предлагается уравнять обязанности мужчин и женщин

На сайте Кабинета министров почти одновременно появились петиции о том, что женщин можно мобилизовать так же, как и мужчин, если у них нет детей. Поэтому, по мнению авторов, было бы правильно распространить эту обязанность и установить одинаковые основные правила мобилизации, воинского учета и подготовки к службе. Об этом говорится на портале, где украинцы могут предлагать изменения в законы.

Сделать закон о мобилизации одинаковым для всех предлагают ради равномерного распределения нагрузки, что соответствовало бы принципам Конституции о равенстве прав граждан. Авторы предлагают мобилизовать женщин без детей. Другая петиция создана с целью введения обязательного воинского учета женщин.

В первом случае автор отмечает, что каждый гражданин должен защищать государство, его суверенитет и территориальную целостность. Однако сейчас бремя службы возложено на мужчин. Поэтому, по мнению авторов, целесообразно было бы привлекать к этому делу и женщин. В то же время украинки, воспитывающие детей, могли бы быть освобождены от мобилизации.

Якобы женщины, не воспитывающие детей, не выполняют обязанностей, при выполнении которых государство могло бы предоставлять им гарантии. По мнению инициатора, мобилизация женщин позволила бы увеличить мобилизационный ресурс и соблюдать принципы Конституции.

Равные условия выполнения воинской обязанности гражданами мужского и женского пола предлагаются в другой петиции. Соответствующие изменения могли бы, якобы, устранить различия в подходах к воинской обязанности мужчин и женщин. А вот "максимально справедливое и равное распределение обязанностей по защите Украины между гражданами независимо от пола", по мнению автора, могло бы быть более законным вариантом. При этом условия мобилизации должны быть абсолютно равными.

Предлагается учитывать возраст, состояние здоровья, военно-учетную специальность, потребности Сил обороны и т. д. Основания для отсрочки также не должны быть разделены по гендерному признаку.

Третья петиция предлагает обязательный воинский учет женщин и возможность их призыва на военную службу во время мобилизации. То есть автор хочет, чтобы женщины не добровольно присоединялись к службе, а становились на учет, как и мужчины. Постановка всех женщин на воинский учет стала бы первым шагом к равным обязанностям граждан.

Такие обращения в Кабинет Министров были зарегистрированы, чтобы законодатели могли изучить вопрос и инициировать необходимые законодательные изменения.

Мобилизация женщин в Украине: возможны ли такие изменения

Такие инициативы, конечно, провоцируют общество на обсуждение и различные поспешные выводы. Однако петиции часто не приводят к изменениям в законе, особенно если правительство понимает, что выполнить их невозможно. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что предложения о мобилизации женщин не получат поддержки Кабмина.

Никакой мобилизации женщин не планируется, так же как и никаких изменений в отношении родителей троих детей. Хватит нести чушь,

– написал Коваленко.

Напомним, ранее на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с предложением отменить отсрочку от мобилизации для мужчин, воспитывающих троих и более детей до 18 лет. Автор считает такую норму несправедливой по отношению к родителям одного или двух детей.

Адвокат Олег Паньчак в комментарии 24 Канала заявил , что не считает это дискриминацией. Равенство перед законом не означает абсолютно одинакового отношения к людям с разными семейными обстоятельствами. У многодетного отца больше несовершеннолетних иждивенцев, больший объем обязанностей и потенциальные последствия для семьи в случае мобилизации.