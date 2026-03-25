Повестки присылают и женщинам: кого вызывают в ТЦК и что будет за неявку

Даже те женщины, которые стоят на воинском учете, могут мобилизоваться в армию только добровольно. Однако, если гражданка считается военнообязанной, то в любом случае она должна обновлять данные в ТЦК.

Что стоит знать об обязанности женщин становиться на воинский учет?

Сейчас в Украине женщин наравне с мужчинами не призывают в армию принудительно. А на учет должны становиться женщины, которые имеют медицинскую специальность – врачи, медсестры, фельдшеры и тому подобное. Без добровольного заявления ни в коем случае нельзя мобилизовать женщину, даже если она находится на учете. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Полина Марченко.

По словам эксперта, некоторых женщин ставят на воинский учет из-за того, что государство фиксирует представительниц профессий, критических для обороноспособности. Соответственно, медицинские специалисты являются полезными, ведь смогут оказать помощь в случае военной необходимости.

Полина Марченко отметила, что становиться на учет и обновлять свои данные обязательно нужно, ведь на военнообязанных женщин тоже распространяется такая норма. За невыполнение они, как и мужчины, могут внести ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Полина Марченко Адвокат, основательница Адвокатского бюро Полины Марченко А если ТЦК направляют повестки, например, для обновления данных или для прохождения ВВК, и женщина не появляется, ее действительно подают в розыск. И более того, уже есть случаи, когда к женщине-медику, которая отказалась проходить ВВК, была применена уголовная ответственность по статье 337.

Отметим, речь идет о статье 337 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от воинского учета или учебных сборов. Наказание за такие действия, после предупреждения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки или иного органа, наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года.

