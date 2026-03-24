Отличается ли служба в армии мужчин и женщин?

Если мужчины служат в армии по мобилизации или по контракту, то женщин принудительно пока не призывают и они могут служить только по добровольному желанию. Как рассказал в комментарии 24 Каналу военный адвокат Роман Лихачев, именно в этом заключается основное отличие службы в армии мужчин и женщин.

Если женщина желает служить в армии, то она заключает контракт с воинской частью. Об этом прямо сказано в Законе "О воинской обязанности и военной службе".

Важно! Верховный суд неоднократно объяснял, как различается служба по контракту и по мобилизации. Когда гражданин присоединился к войску по контракту – это, как правило, добровольное желание. А кто был призван по мобилизации – выполняет законный долг по защите государства.

Но некоторые из женщин должны стоять на воинском учете. Это касается тех, кто имеет определенные специальности.

Роман Лихачев Военный адвокат Женщины с медицинскими специальностями, например, врачи, медсестры, фармацевты, они должны находиться на воинском учете. Это не означает, что их сразу привлекают к боевым действиям. Но они будут стоять на воинском учете и фактически в определенных моментах, если будет когда-то обязательная мобилизация женщин, эти данные будут использованы.

Эксперт также рассказал, что украинское законодательство предусматривает и такие увольнения женщин со службы, например, из-за беременности. По словам Романа Лихачева, в механизмах увольнения мужчин и женщин со службы тоже есть разница.

Если в семье двое военнослужащих и они имеют общего ребенка, то женщина военнослужащий может уволиться, а мужчина нет,

– отметил адвокат.

Женщины незаконно оказываются на воинском учете