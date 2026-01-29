Бронирование под угрозой: когда отсрочку могут отменить

Действующее законодательство предусматривает основания, при которых отсрочка от мобилизации, предоставленная через бронирование, может быть отменена. Понимание этих условий помогает заранее оценить риски и избежать необоснованных волнений.

Когда отсрочку по бронированию могут отменить?

Отсрочка от мобилизации, предоставлена в связи с бронированием, не является бессрочной и может быть аннулирована в четко определенных законом случаях. Об этом напомнили в Минобороны.

Прежде всего она теряет силу после окончания установленного срока действия. Также бронирование прекращается, если:

предприятие, учреждение или организация прекращает выполнять работы или предоставлять услуги для нужд Вооруженных Сил и других военных формирований;

если ее лишают статуса критически важной для экономики и жизнеобеспечения в особый период.

Аналогичные последствия наступают в случае ликвидации органа или предприятия или увольнения военнообязанного с места работы, за исключением перевода на другую должность в пределах того же работодателя.

Важно! Отдельными основаниями для аннулирования является временное приостановление трудового договора, обоснованное представление руководителя учреждения, а также предоставление отсрочки по другим причинам, прямо предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для отдельных категорий работников, в частности международных организаций, бронирование прекращается после окончания контракта или срока назначения.

Кроме того, специальные условия установлены для операторов противоминной деятельности. Если в течение шести месяцев не выполняются работы по гуманитарному разминированию по сертифицированным процессам, отсрочка также может быть отменена.

Как происходит аннулирование отсрочки по бронированию на практике?

В практическом измерении процедура выглядит так: государственный орган, предприятие, учреждение или организация, которые осуществляли бронирование, подают обоснованную информацию о наступлении оснований для его прекращения. Это происходит через Портал “Дія” или путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Обратите внимание! После поступления таких данных соответствующие сведения автоматически обрабатываются, без необходимости личного участия военнообязанного.

В результате военнообязанный автоматически переводится на общий воинский учет в Реестре военнообязанных, а ранее предоставленное бронирование теряет силу. С этого момента лицо считается таким, подлежащим общим правилам воинского учета и мобилизации, и может быть вызвано в ТЦК для уточнения данных или дальнейших процедур.

Что еще следует знать об отсрочке от мобилизации в Украине?