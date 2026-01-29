Об этом адвокат Роман Кичко рассказал в интервью Украинскому Радио.

О каких нарушениях прав военнообязанных рассказал Кичко?

Даже наличие отсрочки не освобождает от обязанности явиться по повестке, а самым распространенным нарушением прав военнообязанных остается безосновательный отказ в ее оформлении.

Если из практики, с чем мы чаще всего сталкиваемся, то это безосновательный отказ в оформлении отсрочки. К сожалению, такие случаи до сих пор случаются. Хотя законодательство уже не претерпевает таких изменений, как раньше, но, к сожалению, все равно случаются безосновательные отказы,

– отметил Кичко.

Адвокат пояснил, что лично обращался в отношении нескольких людей, из-за чего их розыски снимали, поскольку на них не распространялись определенные требования в то время. Он добавил, что даже наличие отсрочки не освобождает от обязанности явиться по повестке: мобилизация к таким лицам не применяется, но если поступает повестка, ее нужно выполнить

Он заметил, что приложение для воинского учета в Резерв+ берет некоторые данные из реестров автоматически, поэтому вполне могут быть технические ошибки, из-за которых гражданина объявляют в розыск.

По словам юриста, даже если человек внес все учетные данные, которые предусматривает система, это все равно не гарантирует, что у ТЦК не возникнут дополнительные вопросы, на которые нужно будет ответить.

