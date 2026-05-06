Просил помощи, а попал в ТЦК: когда есть риск получить штраф при обращении в полицию

В Харькове оштрафовали мужчину, который обратился в полицию за помощью, а оказался в ТЦК. Его обвиняли в том, что он отказался проходить военно-врачебную комиссию.

Может ли полиция передавать данные граждан, которые к ним обратились?

Как ответил адвокат и управляющий партнер АО "АРМАЛЕКС" Владимир Кишеня на вопрос 24 Канала, полицейские имеют законное право вызвать ТЦК, если есть подозрение, что человек каким-то образом нарушает мобилизационное законодательство.

Владимир Кишеня Адвокат и управляющий партнер АО "АРМАЛЕКС" Полиция не выписывает штрафы по статье 210, 210-1 Кодекса Украины об административных нарушениях (нормы об административной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации, – 24 Канал). Но бывает так, что полицейские вызывают ТЦК к человеку, даже если он сам обратился за помощью. Это законно.

В частности право полицейских на проверку данных о человеке через реестр "Оберіг" регулирует Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Работники полиции фиксируют факт того, стоит ли лицо на воинском учете и направлялась ли ему повестка. Кроме того, изменения в закон "О Национальной полиции" добавили возможность задерживать и доставлять лиц в ТЦК.

Если же есть нарушения, то дальше с ним работают служащие территориального центра комплектования, которые имеют полномочия выписывать штрафы или выполнять другие действия, необходимые для процесса мобилизации.

Как мужчина неожиданно оказался в Харьковском ТЦК?

Мужчина обратился в суд после того, как ТЦК наложили на него штраф. До этого он сам обратился в полицию, которая и передала служащим информацию о нем. Об этом говорится в материалах дела №638/4912/25.

Мужчина пытался доказать в суде, что штраф в размере 25 500 гривен был наложен на него незаконно. Гражданин сам пришел в полицию, чтобы сообщить об ограблении его квартиры и возможной подделке в документах. Там он ожидал получить помощь. Но сразу после визита в полицию мужчина был доставлен в территориальный центр комплектования.

Протокол об административном правонарушении мужчина получил на следующий день. Сообщалось, что такое наказание он получил за от прохождения ВВК.

По словам мужчины, он считается ограниченно годным к военной службе и в ТЦК об этом знали. Он добавил, что имеет право на прохождение комиссии в определенный день в любом медицинском учреждении. Но полностью от прохождения он не отказывался.

Также мужчина обратил внимание суда на то, что человек, который подписал постановление, вероятно, не имел на это полномочий.

Однако судья, приняв решение, ссылался на нормы военного положения в Украине. Среди прочего обязанностью граждан является выполнение требований мобилизационного законодательства. Такой возможности, как отказ от ВВК нет, а потому это является нарушением со стороны истца.

Суд установил, что постановление было составлено в соответствии с законом и вступило в силу. Поэтому штраф мужчине не отменили.

Как в Украине реформируют ВВК?

В Украине планируют реформировать систему военно-врачебных комиссий, чтобы сделать ее более прозрачной и эффективной. В частности, речь идет о изменении подходов к прохождению медосмотров и устранении проблем, которые возникали при определении пригодности к службе.

Одним из ключевых направлений является цифровизация процессов, что позволит интегрировать медицинские данные с более полной информацией о состоянии здоровья человека. Это должно уменьшить количество ошибок и спорных случаев.

Также реформа предусматривает и общее обновление системы мобилизации, чтобы она работала более слаженно и понятно для граждан.