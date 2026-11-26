Известны случаи, когда человек, уже находящийся на службе, получает повестку от ТЦК с требованием явиться по вызову. Возникает вопрос: почему центр комплектования обращается к человеку, который уже не является военнообязанным? Однако иногда у военнослужащего действительно есть основания для такого визита.

Каковы законные основания для посещения военнослужащим ТЦК

По общему правилу человек, начавший службу в Силах обороны, снимается с воинского учета и приобретает иной статус. Следовательно, ТЦК не имеют полномочий по его вызову, задержанию и т. п. При этом законодательство все же предусматривает ситуации, когда военнослужащий должен прибыть в центр комплектования. Об этом пишут специалисты Сумского областного ТЦК и СП.

Даже наличие повестки не дает человеку права самовольно покидать часть и отправляться по вызову. Игнорировать ее не следует, однако в первую очередь военнослужащий должен сообщить об этом командиру. Далее появляется возможность официально выяснить основание вызова. Военнослужащий должен действовать в соответствии с приказом.

Если ТЦК действительно нуждается в личном присутствии военнослужащего, вопрос о его прибытии должен решаться с учетом прохождения им военной службы и соответствующего приказа командования,

– говорится в сообщении.

Также целью визита военнослужащего в центр комплектования может быть пребывание в отпуске. Когда защитник уехал в другой город, он обязан встать там на временный воинский учет и сняться с него по окончании отдыха.

Также в ТЦК могут проводить повторный осмотр военнослужащих, находящихся на лечении по причине болезни или после ранения, контузии, травмы или увечья.

Если состояние здоровья не позволяет прибыть, необходимо незамедлительно письменно уведомить руководителя ЦКК, приложив справку из медицинского учреждения или от врача, и действовать в соответствии с его распоряжением,

– написали в Сумском ТЦК.

То есть если имеются законные основания для вызова служащего, он не должен игнорировать это требование.

Напомним, что повестки, сформированные через реестр "Оберег", имеют такую же юридическую силу, как и оформленные на бумажных бланках. В документе отмечается должность, имя и фамилия лица, выдавшего повестку, его подпись и дата подписания. Документ также должен быть скреплен гербовой печатью.

В электронной повестке указываются имя и фамилия руководителя районного или городского центра комплектования или его отдела, а также дата проставления квалифицированной электронной подписи.

Если повестку отправляют по почте, на конверте должны быть штрих-код, имя, фамилия и адрес получателя. В описи вложения указываются данные адресата, название документа, количество листов и информация о руководителе ТЦК, подписавшем повестку.