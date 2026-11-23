Разоблачение продолжается: в Хмельницком задержаны 12 украинцев, причастных к мошенническим колл-центрам
Еще одна сеть мошеннических колл-центров прекратила работу после операции, проведенной Службой безопасности. Их "сотрудники" вымогали деньги у своих жертв, оказывая на них психологическое давление.
В Хмельницком действовала большая сеть подпольных колл-центров
Мужчина вместе с 11 сообщниками организовал нелегальный бизнес и искал жертв по телефону. Колл-центры располагались прямо в собственных и арендованных помещениях мошенников в Хмельницком. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Киберспециалисты совместно с полицейскими провели в городе комплексные мероприятия и смогли задержать организатора колл-центров и его сообщников. С помощью обмана, психологического воздействия и средств социальной инженерии они вымогали у украинцев деньги.
Установлено, что для общения между собой они использовали специально созданный чат в популярном мессенджере и не выходили на "прямую" телефонную связь друг с другом. Кроме того, контакты в сети происходили исключительно через никнеймы, которые фигуранты регулярно меняли,
– отмечают правоохранители.
В квартирах провели обыски. В результате были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, доказательства мошенничества и средства, которые, вероятно, были похищены.
Обыски провели в квартирах, где базировались колл-центры / Фото СБУ
Задержанные подозреваются в создании электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы, руководстве ею или ее структурной частью, а также в участии в такой группе. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 255-4 Уголовного кодекса злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Работа по разоблачению мошенников
Напомним, недавно в Украине ликвидировали международную мошенническую сеть колл-центров, которые обманывали людей, предлагая фальшивые инвестиции в криптовалюту и другие активы. Прокуроры сообщили о подозрении 81 лицу, изъяты многочисленные доказательства преступной деятельности, в частности компьютеры и телефонное оборудование.
Также правоохранители проделали большую работу, обнаружив и ликвидировав сеть колл-центров, связанную с наркокартелем "Химпром". Жертвами мошенников стали граждане ЕС.
По инициативе президента Владимира Зеленского в Украине был принят закон об ужесточении ответственности за мошеннические колл-центры и махинации с банковскими картами. Предусмотрены жесткие наказания для организаторов схем, а также дополнительная защита банковских счетов граждан.