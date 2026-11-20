Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

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Что известно о разоблачении международной сети колл-центров?

Завершающий этап международной спецоперации "Connect" состоялся 19 ноября. Правоохранители пресекли деятельность сети мошеннических колл-центров, участники которой обманывали граждан стран ЕС.

Всего по делу фигурируют 16 подозреваемых. Четверо из них находятся в международном розыске. Кроме того, по запросам иностранных правоохранительных органов была обеспечена экстрадиция 39 человек.

Ковальский подчеркнул, что борьба с телефонным мошенничеством не должна ограничиваться закрытием отдельных офисов. По его словам, к ответственности необходимо привлекать организаторов преступного бизнеса, его финансистов и лиц, обеспечивающих прикрытие.

В ходе обысков задержали 12 человек / Фото: прокуратура Украины

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Где еще в Украине разоблачили мошеннические колл-центры?

Правоохранители также сообщили о разоблачении мошеннических колл-центров в Хмельницком и Виннице.

В Хмельницком злоумышленники обустроили подпольные офисы в обычных квартирах. В ходе операции правоохранители провели 18 обысков и задержали 12 человек. Всем задержанным уже сообщили о подозрении.

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В Виннице мошеннический колл-центр работал в арендованном частном доме. В ходе обыска правоохранители зафиксировали незаконную деятельность его участников и задержали их. В настоящее время готовятся уведомления о подозрении.

Ковальский напомнил, что с сентября в Украине действует статья 255-4 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за организацию и деятельность мошеннических групп.

За создание такой группы или руководство ею грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. За участие в ее деятельности или содействие ей предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы.

За содействие мошенническим колл-центрам с использованием служебного положения также грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие определенных должностей.

Исполняющий обязанности генерального прокурора подчеркнул, что эффективность работы прокуроров будет оцениваться по привлечению организаторов к ответственности, аресту активов и возмещению убытков потерпевшим.

Как уже сообщалось на нашем сайте, антикоррупционные органы раскрыли деятельность группировки "Химпром" в ходе спецоперации "Карфаген". По данным следствия, эта структура развивала сеть колл-центров, сбывала наркотики, занималась подделкой денег и планировала расширить свое влияние на территории Польши и Германии.