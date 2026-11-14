Дело "Химпрома": Зеленский отреагировал на записи НАБУ и объявил о кадровых изменениях

Что Зеленский сказал о фигурантах записей НАБУ?

По словам главы государства, он лично общался с правоохранителями и представителями антикоррупционных органов относительно фигурантов, чьи фамилии упоминаются в записях. Зеленский утверждает, что не получил подтверждений их причастности к контактам с представителями "Химпрома".

В частности, президент отметил, что спрашивал у антикоррупционных органов, есть ли у них какие-либо доказательства причастности Игоря Клименко, Виктора Ляшко и Давида Арахамии к контактам с представителями группировки. По его словам, правоохранители ответили отрицательно.

В то же время Зеленский назвал ситуацию очень неприятной и подчеркнул, что расследование должно установить все обстоятельства дела. Он также заявил, что будут приняты новые кадровые решения.

Отдельно глава государства подчеркнул необходимость полностью прекратить деятельность группировки "Химпром". По его словам, для этого нужна не только работа украинских правоохранителей, но и международная поддержка.

Вместе с партнерами точно хватит сил, чтобы все это прекратить,

– подчеркнул Зеленский

Зеленский утверждает, что группировка уже пытается расширить свою деятельность в Польше и Германии. Он также предположил, что эта структура может пользоваться поддержкой спецслужб разных стран.

Президент подчеркнул, что представители группировки располагают значительными финансовыми ресурсами и на протяжении многих лет пытаются подкупать людей в различных институтах, в частности среди политиков, правоохранителей и представителей СМИ.

Напомним, НАБУ и САП раскрыли деятельность преступной организации "Химпром" в рамках операции "Карфаген ". По данным следствия, группировка располагала разветвленной сетью колл-центров, занималась незаконным оборотом наркотиков, подделкой денег и другими преступлениями. Также правоохранители проверяют возможные связи ее представителей с должностными лицами правоохранительных органов.