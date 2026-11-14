Справа "Хімпрому": Зеленський відреагував на плівки НАБУ та анонсував кадрові зміни

Що Зеленський сказав про фігурантів плівок НАБУ?

За словами глави держави, він особисто спілкувався з правоохоронцями та представниками антикорупційних органів щодо фігурантів, чиї прізвища згадуються на записах. Зеленський стверджує, що не отримав підтверджень їхньої причетності до контактів із представниками «Хімпрому».

Зокрема, президент зазначив, що запитував антикорупційні органи, чи мають вони будь-які докази причетності Ігоря Клименка,Віктора Ляшка та Давида Арахамії до контактів із представниками угруповання. За його словами, правоохоронці відповіли негативно.

Водночас Зеленський назвав ситуацію дуже неприємною та наголосив, що розслідування має встановити всі обставини справи. Він також заявив, що будуть нові кадрові рішення.

Окремо глава держави наголосив на необхідності повністю припинити діяльність угруповання "Хімпром". За його словами, для цього потрібна не лише робота українських правоохоронців, а й міжнародна підтримка.

Разом з партнерами точно має вистачити сил, щоб це все припинити,

– наголосив Зеленський

Зеленський стверджує, що угруповання вже намагається розширити свою діяльність у Польщі та Німеччині. Він також припустив, що структура може мати підтримку спецслужб різних країн.

Президент наголосив, що представники угруповання мають значні фінансові ресурси та роками намагаються підкуповувати людей у різних інституціях, зокрема серед політиків, правоохоронців і медійників.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації "Хімпром" у межах операції "Карфаген". За даними слідства, угруповання мало розгалужену мережу кол-центрів, займалося незаконним обігом наркотиків, підробкою грошей та іншими злочинами. Також правоохоронці перевіряють можливі зв'язки його представників із посадовцями правоохоронних органів.