Хронологія подій Остання подія 24 хв тому 4 листопада 2026 13:03 13:03, 4 листопада НАБУ проводить 70 обшуків по всій Україні через кол-центри Слідчі дії охопили посадовців СБУ після вивчення даних із телефона раніше затриманого Андрія Осіпова, повідомляє NV з посиланням на джерела. 12:15 12:15, 4 листопада Нацполіція відсторонила фігурантів розслідування НАБУ Керівництво Національної поліції відсторонило від виконання обов'язків співробітників, у яких НАБУ провело слідчі дії, на час службового розслідування. 12:13 12:13, 4 листопада ЗМІ оприлюднили імена посадовців СБУ під слідством Журналісти з'ясували, що зброєю детективам погрожував генерал Сергій Дука, а слідчі дії також зачепили посадовця Олександра Ковальчука. джерело 12:11 12:11, 4 листопада СБУ офіційно підтвердила слідчі дії антикорупційників У Службі безпеки підтвердили ранкові обшуки НАБУ і САП на підставі ухвал суду та заявили про сприяння процесуальним діям. 10:50 10:50, 4 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію "Карфаген" Антикорупційні органи викрили посадовців СБУ, Нацполіції та ОГП, які отримували хабарі за прикриття шахрайських кол-центрів. Реклама 06:52 06:52, 4 листопада Посадовець СБУ заблокував обшук і погрожував зброєю Детективи НАБУ заявили, що високопосадовець спецслужби не допустив їх до помешкання та погрожував застосуванням вогнепальної зброї.

Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України та Національної поліції. Про це повідомила пресслужба СБУ, зазначивши, що слідчі заходи здійснюються на підставі відповідних судових ухвал.

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Деталі операції "Карфаген"

За інформацією антикорупційних органів, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка налагодила регулярний підкуп посадовців за прикриття шахрайських колцентрів. До оборудки залучили чинних керівників СБУ, Нацполіції, працівників прокуратури та кримінальних авторитетів.

Погрози зброєю детективам

Під час слідчих дій за однією з адрес виник конфлікт. За даними бюро, високопосадовець СБУ відмовився виконувати ухвалу слідчого судді ВАКС, погрожував детективам вогнепальною зброєю та заблокував доступ до території. До будинку також викликали бійців спецпідрозділу спецслужби. За інформацією ЗМІ, слідчі дії стосуються генерала Сергія Дуки, очільника управління внутрішньої безпеки Антона Кравчука та посадовця Олександра Ковальчука.

Реакція відомств

У Службі безпеки наголосили, що сприяють процесуальним діям і підтримують неупереджене слідство. Водночас у Національній поліції повідомили, що всіх фігурантів слідчих дій НАБУ відсторонено від виконання обов'язків на час внутрішньої перевірки.