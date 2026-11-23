В Хмельницком действовала большая сеть подпольных колл-центров

Мужчина вместе с 11 сообщниками организовал нелегальный бизнес и искал жертв по телефону. Колл-центры располагались прямо в собственных и арендованных помещениях мошенников в Хмельницком. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Киберспециалисты совместно с полицейскими провели в городе комплексные мероприятия и смогли задержать организатора колл-центров и его сообщников. С помощью обмана, психологического воздействия и средств социальной инженерии они вымогали у украинцев деньги.

Установлено, что для общения между собой они использовали специально созданный чат в популярном мессенджере и не выходили на "прямую" телефонную связь друг с другом. Кроме того, контакты в сети происходили исключительно через никнеймы, которые фигуранты регулярно меняли– отмечают правоохранители.

В квартирах провели обыски. В результате были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, доказательства мошенничества и средства, которые, вероятно, были похищены.

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Обыски провели в квартирах, где базировались колл-центры / Фото СБУ

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Задержанные подозреваются в создании электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы, руководстве ею или ее структурной частью, а также в участии в такой группе. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 255-4 Уголовного кодекса злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Работа по разоблачению мошенников

Напомним, недавно в Украине ликвидировали международную мошенническую сеть колл-центров, которые обманывали людей, предлагая фальшивые инвестиции в криптовалюту и другие активы. Прокуроры сообщили о подозрении 81 лицу, изъяты многочисленные доказательства преступной деятельности, в частности компьютеры и телефонное оборудование.

Также правоохранители проделали большую работу, обнаружив и ликвидировав сеть колл-центров, связанную с наркокартелем "Химпром". Жертвами мошенников стали граждане ЕС.

По инициативе президента Владимира Зеленского в Украине был принят закон об ужесточении ответственности за мошеннические колл-центры и махинации с банковскими картами. Предусмотрены жесткие наказания для организаторов схем, а также дополнительная защита банковских счетов граждан.