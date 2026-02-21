Шансы поймать мошенников есть: что делать, если вас обманули в интернет-магазине
- Если вы стали жертвой мошенничества в интернет-магазине, соберите все возможные доказательства и обратитесь в Киберполицию.
- В отдельных случаях стоит заблокировать свою платежную карту и сообщить об инциденте другим заинтересованным сторонам.
Интернет-покупки уже давно стали привычной частью повседневной жизни – украинцы заказывают так одежду, технику, подарки и даже продукты. Впрочем вместе с ростом популярности онлайн-шопинга активизировались и мошенники.
Что делать, если вас обманули в интернет-магазине?
Фейковые магазины, предоплата без товара или поддельные сайты – с такими ситуациями каждый год сталкиваются тысячи людей. Что делать в подобных ситуациях – рассказывает платформа Нацбанка "Гаразд".
- Шаг №1 – Защитите свои счета Защитите свои счета
В некоторых случаях нужно действовать очень быстро. Например, если вы случайно "засветили" данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте ее – через банк, горячую линию или приложение.
Если же под угрозой доступ к интернет-банкингу, стоит заблокировать свои аккаунт и счета, а также выполнить инструкции банка: подать обращение и передать нужную информацию для проверки.
- Шаг №2 – Обратитесь в Киберполицию
Прежде всего соберите все, что может подтвердить факт мошенничества: ссылки на фишинговый вебсайт или фейковый интернет-магазин, скриншоты его страниц, банковскую выписку или уведомления из онлайн-банкинга об операциях, а также номера телефонов и аккаунты, с которых с вами контактировали злоумышленники.
Вовремя обратившись в Киберполицию, вы сможете получить помощь, предоставить информацию для оперативного реагирования правоохранителей и помочь поймать злоумышленников,
– говорится в сообщении.
Государственную политику в сфере борьбы с киберпреступностью осуществляет отдельное подразделение Нацполиции – Департамент Киберполиции. Обратиться к правоохранителям и зафиксировать факт преступления можно:
подав заявление на портале по ссылке;
обратившись на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua;
сообщив о случае по телефону 0 800 505 170;
написав письменное заявление и отправив его на почтовый адрес: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, ул. Бориспольская 19, г. Киев, 02093, Украина.
Напомним! За мошеннические схемы в Украине предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса.
- Шаг №3 – Сообщите другие заинтересованные стороны
В мошеннических схемах часто фигурируют третьи стороны – маркетплейсы, сервисы объявлений, службы доставки или даже легальные магазины.
Их также стоит сообщить им об инциденте, чтобы заблокировать аккаунт мошенника или получить данные, которые помогут в расследовании.
В Киберполиции напоминают – одной из самых распространенных схем является продажа несуществующих товаров по сниженным ценам. Мошенники стараются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов, размещают красивые фото товаров, быстро отвечают потенциальным клиентам и оставляют фейковые положительные отзывы.
Правила безопасности для покупок в Интернете:
заведите отдельную карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только необходимую для оплаты сумму;
никому не сообщайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код и срок действия);
покупайте и платите только на проверенных ресурсах, проверьте правильность URL-адреса сайта;
по возможности платите деньги после получения товара;
в случае покупки на платформе объявлений не переходите в сторонние мессенджеры для обсуждения деталей сделки.