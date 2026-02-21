Шанси впіймати шахраїв є: що робити, якщо вас обманули в інтернет-магазині
- Якщо ви стали жертвою шахрайства в інтернет-магазині, зберіть усі можливі докази та зверніться до Кіберполіції.
- В окремих випадках варто заблокувати свою платіжну картку та повідомити про інцидент інші зацікавлені сторони.
Інтернет-покупки вже давно стали звичною частиною повсякденного життя – українці замовляють так одяг, техніку, подарунки та навіть продукти. Утім разом зі зростанням популярності онлайн-шопінгу активізувалися й шахраї.
Що робити, якщо вас обманули в інтернет-магазині?
Фейкові магазини, передоплата без товару або підроблені сайти – з такими ситуаціями щороку стикаються тисячі людей. Що робити в подібних ситуаціях – розповідає платформа Нацбанку "Гаразд".
- Крок №1 – Захистіть свої рахунки
У деяких випадках потрібно діяти дуже швидко. Наприклад, якщо ви випадково "засвітили" дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте її – через банк, гарячу лінію або застосунок.
Якщо ж під загрозою доступ до інтернет-банкінгу, варто заблокувати свої акаунт і рахунки, а також виконати інструкції банку: подати звернення й передати потрібну інформацію для перевірки.
- Крок №2 – Зверніться в Кіберполіцію
Насамперед зберіть усе, що може підтвердити факт шахрайства: посилання на фішинговий вебсайт чи фейковий інтернет-магазин, скриншоти його сторінок, банківську виписку чи сповіщення з онлайн-банкінгу про операції, а також номери телефонів і акаунти, з яких із вами контактували зловмисники.
Вчасно звернувшись до Кіберполіції, ви зможете отримати допомогу, надати інформацію для оперативного реагування правоохоронців і допомогти впіймати зловмисників,
– йдеться в повідомленні.
Державну політику у сфері боротьби з кіберзлочинністю здійснює окремий підрозділ Нацполіції – Департамент Кіберполіції. Звернутися до правоохоронців і зафіксувати факт злочину можна:
подавши заяву на порталі за посиланням;
звернувшись на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua;
повідомивши про випадок за телефоном 0 800 505 170;
написавши письмову заяву та надіславши її на поштову адресу: Департамент кіберполіції Національної поліції України, вул. Бориспільська 19, м. Київ, 02093, Україна.
Нагадаємо! За шахрайські схеми в Україні передбачена кримінальна відповідальність, відповідно до статті 190 Кримінального кодексу.
- Крок №3 – Повідомте інші зацікавлені сторони
У шахрайських схемах часто фігурують треті сторони – маркетплейси, сервіси оголошень, служби доставки або навіть легальні магазини.
Їх також варто повідомити їх про інцидент, щоб заблокувати акаунт шахрая або отримати дані, які допоможуть у розслідуванні.
У Кіберполіції нагадують – однією з найбільш розповсюджених схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами. Шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають потенційним клієнтам і залишають фейкові позитивні відгуки.
Правила безпеки для покупок в Інтернеті:
заведіть окрему картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише необхідну для оплати суму;
нікому не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);
купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах, перевірте правильність URL-адреси сайту;
за можливості сплачуйте гроші після отримання товару;
у разі купівлі на платформі оголошень не переходьте в сторонні месенджери для обговорення деталей угоди.