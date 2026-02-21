Шанси впіймати шахраїв є: що робити, якщо вас обманули в інтернет-магазині

Інтернет-покупки вже давно стали звичною частиною повсякденного життя – українці замовляють так одяг, техніку, подарунки та навіть продукти. Утім разом зі зростанням популярності онлайн-шопінгу активізувалися й шахраї.

Що робити, якщо вас обманули в інтернет-магазині?

Фейкові магазини, передоплата без товару або підроблені сайти – з такими ситуаціями щороку стикаються тисячі людей. Що робити в подібних ситуаціях – розповідає платформа Нацбанку "Гаразд".

Крок №1 – Захистіть свої рахунки

У деяких випадках потрібно діяти дуже швидко. Наприклад, якщо ви випадково "засвітили" дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте її – через банк, гарячу лінію або застосунок.

Якщо ж під загрозою доступ до інтернет-банкінгу, варто заблокувати свої акаунт і рахунки, а також виконати інструкції банку: подати звернення й передати потрібну інформацію для перевірки.

Крок №2 – Зверніться в Кіберполіцію

Насамперед зберіть усе, що може підтвердити факт шахрайства: посилання на фішинговий вебсайт чи фейковий інтернет-магазин, скриншоти його сторінок, банківську виписку чи сповіщення з онлайн-банкінгу про операції, а також номери телефонів і акаунти, з яких із вами контактували зловмисники.

Вчасно звернувшись до Кіберполіції, ви зможете отримати допомогу, надати інформацію для оперативного реагування правоохоронців і допомогти впіймати зловмисників,

– йдеться в повідомленні.

Державну політику у сфері боротьби з кіберзлочинністю здійснює окремий підрозділ Нацполіції – Департамент Кіберполіції. Звернутися до правоохоронців і зафіксувати факт злочину можна:

подавши заяву на порталі за посиланням ;

звернувшись на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua ;

повідомивши про випадок за телефоном 0 800 505 170 ;

написавши письмову заяву та надіславши її на поштову адресу: Департамент кіберполіції Національної поліції України, вул. Бориспільська 19, м. Київ, 02093, Україна.

Нагадаємо! За шахрайські схеми в Україні передбачена кримінальна відповідальність, відповідно до статті 190 Кримінального кодексу.

Крок №3 – Повідомте інші зацікавлені сторони

У шахрайських схемах часто фігурують треті сторони – маркетплейси, сервіси оголошень, служби доставки або навіть легальні магазини.

Їх також варто повідомити їх про інцидент, щоб заблокувати акаунт шахрая або отримати дані, які допоможуть у розслідуванні.

У Кіберполіції нагадують – однією з найбільш розповсюджених схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами. Шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають потенційним клієнтам і залишають фейкові позитивні відгуки.

Правила безпеки для покупок в Інтернеті: