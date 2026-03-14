Выезд за границу: могут ли украинцы использовать ID-карту вместо загранпаспорта
- Для выезда за границу нужно использовать паспорт гражданина Украины для выезда за границу, за исключением заключенных межгосударственных соглашений с Турцией и Грузией, где можно использовать ID-карту.
- Получить загранпаспорт могут все граждане Украины, оформление стоит от 733 до 1 565 гривен в зависимости от сроков выполнения.
Сейчас украинцы часто выезжают за границу при различных обстоятельствах. Поэтому вопрос документов остается актуальным как никогда.
Возможно ли по ID-карте ехать за границу?
В частности граждан интересует, можно ли для выезда за границу использовать ID-карту вместо загранпаспорта, и Миграционная служба Днепропетровской области предоставила ответ на этот вопрос.
Украинцам напомнили, что паспорт гражданина Украины является документом, который:
- удостоверяет личность;
- подтверждает гражданство Украины именно на территории Украины.
Тогда как паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины лица, на которое он оформлен, но уже за рубежом. Такой документ дает право человеку на выезд из Украины и въезд в Украину.
То есть для выезда за границу нужно использовать паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
– отметили в Миграционной службе.
По паспорту гражданина Украины в форме ID-карты выезд за границу возможен. Однако при одном условии: в случае заключения соответствующих межгосударственных соглашений.
Обратите внимание! Сейчас такие соглашения заключены с Турецкой Республикой и Грузией.
В то же время получить загранпаспорт по желанию могут все граждане Украины. Документ оформляется детям с рождения. Срок – на 4 года.
Граждане в возрасте от 16 лет получат паспорт на 10 лет. Об этом сообщили в Дії.
- В ЦНАПе и Государственной миграционной службе цена составляет 733 гривен (оформление до 20 рабочих дней), или 1 085 гривен (оформление до 7 рабочих дней).
- В ГП "Документ" – 1 213 гривен (оформление до 20 рабочих дней) или 1 565 гривен (оформление до 7 рабочих дней).
Важно! Каждый украинец может иметь не более двух действительных загранпаспортов.
Что еще следует знать о документах?
- Менять обычный паспорт на ID-карту в Украине не обязательно. В частности штрафов за подобные действия не предусмотрено.
- В то же время менять документы при переименовании улицы также не нужно. Это касается как ID-карточек, так и "паспортов-книжек".