Можно ли не платить кредит во время войны
- Война признана форс-мажором, что может освободить заемщика от штрафов за просрочку кредита при наличии сертификата от Торгово-промышленной палаты.
- Банки не могут начислять новые штрафы или пеню во время военного положения, но проценты начисляются законно и могут быть списаны по индивидуальной договоренности с банком.
Украинцы активно интересуются вопросом, начисляются ли проценты по кредиту во время военного положения. А также законно ли начисляется пеня и штрафы за просрочку по минимальным платежам.
Будет ли штраф за просрочку кредита во время войны?
Война признается форс-мажором. Это означает, что заемщика могут освободить от штрафов за просрочку кредита, если есть сертификат от Торгово-промышленной палаты, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Но сам долг при этом не исчезает, поэтому меняется лишь порядок начисления пени и других санкций.
Рекомендуется приостановить выплаты, если фактически невозможно их осуществлять, например из-за эвакуации или отсутствия доступа к банковской инфраструктуре,
– объясняет адвокат Игорь Ясько.
Соответственно, сумма основного долга может расти только за счет процентов, если это предусмотрено договором. Неуплата грозит негативной кредитной историей, судебным взысканием и передачей дела коллекторам.
Справочно: с 24 февраля 2022 года и на весь период военного положения банки не могут начислять новые штрафы или пеню. Если такие начисления появились, банк обязан их списать. Заемщик имеет право письменно потребовать отмены незаконных сумм или обратиться в Нацбанк.
В то же время проценты по кредиту во время войны начисляются законно и списать их можно только по индивидуальной договоренности с банком.
Когда кредит можно списать?
Закон позволяет списать долг только в двух случаях:
- Имущество, служившее залогом по кредиту, уничтожено во время войны (нужен соответствующий акт и уведомление от ТПП).
- По добровольной договоренности с банком, например через специальные программы для военных или пострадавших от войны.
К тому же военные во время службы и в течение 90 дней после демобилизации не обязаны возвращать кредиты и не платят штрафы, напоминает "Судебно-юридическая газета".
Когда банк подает иск за долги в суд?
Судебные обращения банков о взыскании кредитной задолженности сегодня уже не являются исключением. Финансовые учреждения все чаще инициируют судебные процессы даже по делам с относительно небольшими суммами долга.
Такая практика стала частью стандартной политики работы с проблемными кредитами и не зависит от финансового состояния заемщика или размера просрочки.
Факт подачи иска означает, что взаимоотношения между банком и клиентом выходят за рамки переговоров и переходят в правовое поле. С этого момента вопрос долга рассматривается не как предмет договоренностей, а как юридический спор, в котором решение принимает суд на основании договора, законодательства и предоставленных сторонами доказательств.