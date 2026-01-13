Можно ли не платить кредит во время войны

Украинцы активно интересуются вопросом, начисляются ли проценты по кредиту во время военного положения. А также законно ли начисляется пеня и штрафы за просрочку по минимальным платежам.

Будет ли штраф за просрочку кредита во время войны?

Война признается форс-мажором. Это означает, что заемщика могут освободить от штрафов за просрочку кредита, если есть сертификат от Торгово-промышленной палаты, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Но сам долг при этом не исчезает, поэтому меняется лишь порядок начисления пени и других санкций.

Рекомендуется приостановить выплаты, если фактически невозможно их осуществлять, например из-за эвакуации или отсутствия доступа к банковской инфраструктуре,

– объясняет адвокат Игорь Ясько.

Соответственно, сумма основного долга может расти только за счет процентов, если это предусмотрено договором. Неуплата грозит негативной кредитной историей, судебным взысканием и передачей дела коллекторам.

Справочно: с 24 февраля 2022 года и на весь период военного положения банки не могут начислять новые штрафы или пеню. Если такие начисления появились, банк обязан их списать. Заемщик имеет право письменно потребовать отмены незаконных сумм или обратиться в Нацбанк.

В то же время проценты по кредиту во время войны начисляются законно и списать их можно только по индивидуальной договоренности с банком.

Когда кредит можно списать?

Закон позволяет списать долг только в двух случаях:

Имущество, служившее залогом по кредиту, уничтожено во время войны (нужен соответствующий акт и уведомление от ТПП). По добровольной договоренности с банком, например через специальные программы для военных или пострадавших от войны.

К тому же военные во время службы и в течение 90 дней после демобилизации не обязаны возвращать кредиты и не платят штрафы, напоминает "Судебно-юридическая газета".

Когда банк подает иск за долги в суд?